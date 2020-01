Dudu Camargo chega atrasado para apresentar jornal e é substituído às pressas

Dudu Camargo parece não estar se adaptando bem a rotina de ter de apresentar o 'Primeiro Impacto', jornal do SBT que vai ao ar às 4h da manhã. Pela terceira vez, o apresentador se atrasou e o noticiário precisou começar sem ele.

Dudu só deu o ar da graça no telejornal por volta das 4h11 desta segunda-feira (6), com 11 minutos de atraso. Até lá, a atração precisou ser apresentada pelo repórter Marcelo Bittencourt, que estava em um link nas ruas de São Paulo.

Bittencourt entregou o bastão para Dudu durante uma reportagem que estava no ar. O apresentador não falou nada sobre seu atrasado, nem pediu desculpas ao telespectador por não estar desde o início com ele.

Segundo o site Observatório da Televisão, SBT afirmou que Dudu Camargo teve um imprevisto e que por isso não comandou o início do Primeiro Impacto nesta segunda. “Dudu Camargo teve um imprevisto e chegou um pouco atrasado. Desta forma, o jornal começou com os repórteres que estavam em links chamando as matérias”, afirmou a nota.

Outros atrasos

Em pelo menos outras duas ocasiões, ele teve problemas para chegar no horário e teve de ser substituído de última hora no Primeiro Impacto. Em uma delas, foi por Marcão do Povo, seu colega fixo no telejornal.

Vale lembrar que, desde o último dia 30 de dezembro, Dudu Camargo apresenta o Primeiro Impacto das 4h às 6h30. É que Silvio Santos efetivou a jornalista Márcia Dantas, que era repórter do programa e substituta imediata de Dudu e Marcão em suas folgas, para o cargo de apresentadora. Márcia ficou com o horário das 9h às 10h30.

Veja o início do Primeiro Impacto desta segunda:



DUDU CAMARGO

Atrasado, Dudu Camargo assume Primeiro Impacto após 11 minutos no ar.

Jornal estava sob comando do repórter Marcelo Bittencourt através de link ao vivo. #PrimeiroImpacto | @reporterbitta pic.twitter.com/64VKBt3YY8 — Luiz Ricardo (@excentricko) 6 de janeiro de 2020

Demissão em 2017

Em 2017 Dudu Camargo perdeu o emprego na Super Rádio AM 1150, onde trabalhava como locutor, por não saber controlar os horários dos seus compromissos e, frequentemente, chegar atrasado na rádio.

À época, o portal TV Foco afirmou que o apresentador chego a não comparecer às gravações marcadas pela direção da emissora radiofônica. A reportagem traz ainda a informação de um membro da produção da rádio que Dudu Camargo seria conhecido por ser muito indisciplinado e não se comprometer com os trabalhos que lhe são pedidos.