Dudu, do Palmeiras, é eleito o craque do Brasileirão

Com o fim do Campeonato Brasileiro, foi dia de premiar os melhores da competição. Na noite desta segunda-feira (3), no Rio de Janeiro, foi realizada a cerimônia do Prêmio Brasileirão 2018, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. O atacante Dudu, capitão do Palmeiras, foi eleito o craque do campeonato.

A seleção do Prêmio Brasileirão teve: Marcelo Lomba (Internacional), Mayke (Palmeiras), Geromel (Grêmio), Victor Cuesta (Internacional) e Renê (Flamengo); Bruno Henrique (Palmeiras), Rodrigo Dourado (Internacional), Lucas Paquetá (Flamengo) e Arrascaeta (Cruzeiro); Dudu (Palmeiras) e Gabriel (Santos).

O campeão Luiz Felipe Scolari, que terminou a Série A invicto em seu período à frente do Palmeiras, recebeu o prêmio de melhor técnico. A revelação da competição foi o centroavante Pedro, do Fluminense, que se recupera de uma lesão no joelho. Cuéllar, volante do Flamengo, recebeu o prêmio de Craque da Galera. Raphael Claus, Danilo Manis e Kléber Lúcio Gil ganharam como o melhor trio de arbitragem.

Feminino

A novidade neste ano foi a premiação para o futebol feminino. A seleção contou com Bárbara, Maurine, Tayla, Antônia e Yasmin; Brena, Djenifer, Gabi Zanotti e Adriana; Dany Helena e Letícia. Kerolin foi eleita a revelação, enquanto Adriana, do Corinthians, foi a craque. Arthur Elias, também do clube paulista, venceu como o melhor treinador.