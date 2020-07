Duelo de traficantes: pai e filho são presos por matar e enterrar comparsa em fazenda

A polícia prendeu pai e filho que estavam envolvidos na morte e ocultação de cadáver do jovem Matias Carvalho Lima, de 20 anos. O crime aconteceu no ano passado.

Os criminosos foram surpreendidos durante uma operação policial Cordeiros da Paz, realizada nesta segunda-feira (20), pela equipe da Delegacia de Cordeiros. Além das prisões, a polícia apreendeu drogas e veículos.

De acordo com o delegado Sérgio Fabiano de Carvalho, que responde pelas unidades de Cordeiros e Condeúba, Matias desapareceu em agosto do ano passado, após ir até a casa de um amigo para cobrar uma dívida de drogas. O jovem pegava drogas em Condeúba para revender e dividia o material com o homem que o matou.

Segundo a polícia, o crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2019. O jovem pegou sua motocicleta e foi até o imóvel onde morava o traficante, na Fazenda Baixa da Vereda Grande. Ao chegar no local, ele foi morto a tiros e pauladas, por pai e filho. Em seguida, o corpo e a moto dele foram enterrados. Três dias depois, o pai do traficante desenterrou o veículo e o revendeu a outro traficante da região.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, os policiais encontraram os restos mortais de Matias. Como o terreno da casa é muito grande, participaram das buscas equipes da 10ª Coorpin/Conquista, delegacia de Condeúba e policiais militares.

O motor da motocicleta de Matias foi encontrado em outro veículo, que estava em nome de um traficante preso. Um comparsa dele também foi autuado em flagrante. Com eles foram encontrados aproximadamente 200g de maconha e uma pequena quantidade de cocaína.

Um adolescente também foi apreendido durante a ação. Ele estava com quatro armas de fogo, sendo três espingardas, uma de calibre 12 e duas cartucheiras, um rifle calibre 22 e munições de vários calibres. As armas serão levadas para perícia.

Os acusados da morte de Matias e os dois traficantes serão encaminhados ao sistema prisional. Já o adolescente será apresentado ao Ministério Público (MP).