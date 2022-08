Dupla de soldados do Exército é presa realizando assaltos em Mussurunga

Dois soldados do Exército, lotados na 6a Região Militar, em Salvador, foram presos, após roubar celulares, no bairro de Mussurunga, na capital baiana. Guarnições da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de São Cristóvão realizaram o flagrante, na noite de quinta-feira (11). Os PMs chegaram até a dupla, após denúncias de dois homens assaltando transeuntes na Rua Recanto Bela Vista, área conhecida como Mussurunga II. No momento do flagrante, as vítimas e outras pessoas que estavam no local chegaram a agredir os militares do Exército.

A dupla de assaltantes foi levada para a UPA de São Cristóvão e, após atendimento, seguiu para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Na unidade, duas vítimas fizeram o reconhecimento e recuperaram os seus aparelhos. Os soldados foram autuados por roubo e apresentados na Corregedoria do Exército.