Dupla é presa com armas e carro roubado na Avenida San Martin

Duas pistolas e um revólver foram apreendidos, na tarde dessa quarta-feira (23), por equipes da Operação Apolo da Polícia Militar durante rondas na Avenida San Martin, em Salvador. As armas estavam com uma dupla que circulava em um carro roubado.

Durante rondas na região do Largo do Retiro, os policiais visualizaram um automóvel da marca Renault, placa PJL 7702, com restrição de roubo. Com os dois ocupantes do veículo foram localizados duas pistolas, calibres 9mm e 380, além de um revólver calibre 38, carregadores e munições.

De acordo com o comandante da unidade, major Elbert Vinhático, os dois homens foram capturados e conduzidos à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.