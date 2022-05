Dupla é presa com carro e eletrodomésticos roubados em Salvador

Dois homens foram presos no bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, com um veículo e itens de eletrodomésticos roubados nesta sexta-feira (6).

Policiais da Rondesp Central foram responsáveis por localizar os suspeitos e recuperar os itens após uma consulta pelo sistema Mobilidade em Operações (MOP).

As equipes intensificavam o policiamento na localidade quando o proprietário do veículo informou ter reconhecido o carro modelo Toyota Etios, roubado no bairro de Brotas, no dia 4 deste mês. Com as informações, os policias realizaram a abordagem e constataram que a placa estava adulterada.

Aparelhos eletrodomésticos também frutos de ações criminosas foram encontrados no veículo. “Eles confessaram que estavam usando o carro para cometer outros delitos”, contou o subtenente Sandro Ribeiro, que participou das capturas.