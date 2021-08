Dupla é presa com motos e peças roubadas em cidade da Bahia

Dois homens foram presos com motos e peças roubadas na cidade de Laje, na Bahia, depois de uma investigação da delegacia local. Eles fazem parte de um grupo criminoso.

"Identificamos o aumento do número de roubos de motocicletas no município e a partir daí identificamos a quadrilha" disse a titular unidade, delegada Ivia Vidal. A prisão da dupla foi na sexta-feira (6).

Na casa do primeiro preso, foram encontrados duas motos com os chassis adulterados. Já na residência do segundo membro do grupo criminoso, os policiais encontraram mais uma moto com chassi raspado, peças e celulares.

A dupla foi encaminhada para DT onde se encontram à disposição da Justiça. Os outros integrantes da quadrilha já foram identificados, mas até agora não foram presos.