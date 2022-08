Dupla é presa na RMS com carros roubados

Uma equipe do Setor de Investigação (SI) da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) localizou, na quarta-feira (17), em Lauro de Freitas, um Ford Eco Sport, branco, placa OYX5E84, roubado em Camaçari. Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante pelo crime. Em depoimento, o suspeito confessou a prática delituosa e indicou onde estaria o veículo Lifan X60, de cor preta, placa GKG-5C29, utilizado por ele e os comparsas no roubo em Camaçari. A chave do carro estava com um homem, de 20, que também foi preso.

“Localizamos o segundo carro em Vilas de Abrantes. O veículo tinha restrição de roubo e a placa original era PLU8E24. Dentro do automóvel encontramos um revólver calibre 32, municiado”, detalhou o titular da DRFRV, delegado Maurício Moradillo. Dois celulares, uma CNH, a chave de um Jeep, uma balança, uma faca, o fardamento de uma empresa de instalação e manutenção elétrica e uma máscara de carnaval, possivelmente usados pelos criminosos nos roubos, também foram apreendidos durante a ação, que contou com o apoio de policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Os flagranteados foram autuados por roubo, receptação, adulteração de sinal em veículo automotor e posse irregular de arma de fogo. Eles foram submetidos aos exames de corpo de delito e estão à disposição da Justiça. “Seguimos com as investigações para identificar e localizar todos os envolvidos nos crimes”, acrescentou Moradillo.