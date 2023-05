Dupla investigada por homicídio é presa com arma em Jacobina

Dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Walter Pereira dos Santos, ocorrido em fevereiro deste ano, no distrito de Novo Paraíso, região de Jacobina, tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos, na sexta-feira (12).



Segundo a Polícia Civil, a dupla tinha uma rixa com a vítima, o que teria motivado o crime.

Com os suspeitos foram apreendidos um revólver, cinco munições, quatro porções de cocaína, dois celulares, um relógio e R$ 100. A arma foi encaminhada à perícia e vai passar por exame de comparação balística, para saber se foi usada na morte de Walter.

A prisão foi realizada por investigadores da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Jacobina, com o apoio da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

“Durante as investigações, recebemos informações de que os suspeitos estavam exibindo armas de fogo naquele distrito, impondo o medo à população local, além de praticarem outros crimes e intimidarem as vítimas a não denunciarem os fatos na delegacia”, destacou o coordenador regional da 16ª Coorpin/Jacobina, delegado Antônio Eduardo Santos Brito.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as denúncias. A dupla passou por exame de lesão corporal e permanece custodiada à disposição da Justiça.