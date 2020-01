Dupla posta vídeo e morre 20 minutos depois por facção rival em São Caetano

Vinte minutos após postarem um vídeo em um aplicativo de mensagens, os jovens José Donnata de Almeida Lima, 24 anos, e Edmorfe Melo da Silva, 23, foram atraídos para uma emboscada e executados nesta quarta-feira (29), no bairro de São Caetano.

Nas imagens, Donnata aparece ao lado do amigo fazendo o símbolo da facção local, a Bonde do Maluco (BDM), que vem perdendo espaço na localidade da Formiga para o Comando da Paz (CP) – supostos autores das mortes.

O CORREIO esteve na manhã desta sexta-feira (31) no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLRN) e conversou com parentes de Donnata. Eles não têm dúvida que as mortes estão relacionadas ao vídeo. “Ele foi morto por causa do vídeo. Quando a polícia chegou, já tinha recebido o vídeo e a foto deles mortos”, disse um dos parentes de Donnata.

A família disse ainda que existe uma guerra entre os bairros de São Caetano, que é BDM, e o Lobato, CP. Nos últimos dias a localidade da Formiga vem resistindo às investidas do BDM, que ao pouco está crescendo em parte do território.

Postagem

O crime aconteceu na Rua 3 de Dezembro. Às 17h15 Donnata enviou um vídeo num grupo de WhatsApp, onde aparece na entrada da casa junto com Edmorfe, ouvindo um funk. Com uma das mãos, Donnata fez duas vezes, com uma das mãos, os símbolos que representam o BDM.

Às 17h35, um rapaz, do lado de fora, chamou pelos nomes dos dois e Donnata e Edmorfe saíram da casa. “Donnata estava com o irmão no colo, aí o rapaz pediu para que ele deixasse a criança em casa e ordenou que os dois seguissem com ele. A poucos metros, aparecerem mais três caras e obrigaram os dois a sentar no chão e eles foram baleados”, contou o parente.

A mãe de Donnata, que estava em casa, ouviu o primeiro tiro e correu para a janela.

“Ela viu os caras descarregando as armas nos dois e começou a gritar. Em seguida, passou mal”, disse a fonte.

Ainda de acordo com parentes, Donnata era usuário de drogas. “Acredito que nem a facção sabia que ele existia. Ele era um menino bestão. Fez o gesto por influência. Se ele fosse traficante, já teria sido enterrado no mesmo dia e em cemitério particular. Depois de muito correr atrás, a família conseguiu uma vaga no cemitério municipal de Pirajá. Ele era apenas usuário mesmo”, declarou um familiar.

Investigação

Procurada, a Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia por volta de 20h de que havia dois homens mortos na Rua Três de Dezembro, Largo da Formiga de São Caetano. Uma equipe da 9ª Companhia Independente da PM (CIPM/Pirajá) foi ao local, encontrou a dupla e isolou a área, para que o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) pudesse periciar e remover os corpos do local.

Já a Polícia Civil disse que a investigação do crime está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). A autoria e motivação estão sendo apuradas e, até agora, ninguém foi preso.