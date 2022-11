Dupla rende caseiro, invade chácara e mata dono a tiros em Barreiras

Um homem foi morto a tiros dentro da chácara dele na zona rural de Barreiras, no oeste baiano, nesta sexta-feira (25). Alex Aragão da Silva, de 39 anos, foi encontrado com as mãos e pernas amarradas, de barriga para baixo, dentro da chácara, que fica na localidade de Mata Verde.

Segundo a polícia, os bandidos fugiram levando o carro da vítima. As primeiras informações são de que dois homens abordaram o caseiro da chácara por volta das 6h perguntando se ele sabia de alguma propriedade à venda na região.

Durante a conversa, um dos homens pediu para beber água na casa, momento em que rendeu o funcionário usando uma arma. O caseiro foi trancado em um quarto.

Enquanto a dupla estava na casa, o dono da chácara chegou, por volta das 10h. Ele chegou a entrar em luta corporal com os suspeitos, mas foi assassinado.

Não há informações sobre a identidade dos suspeitos, nem confirmação se a intenção da dupla era roubar ou havia outro motivo por trás do crime.

A Polícia Civil investiga o caso.