Dupla sertaneja lança 'Capitão do Povo', novo jingle para Bolsonaro; ouça

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou um novo jingle para usar durante a campanha para as eleições, que vão aconteceu no dia 2 de outubro deste ano. A canção é da dupla sertaneja Mateus e Cristiano.

A canção, batizada de ''Capitão do Povo", foi lançada durante uma live transmitida pelo próprio canal de Bolsonaro, nesta sexta-feira (20). A canção reforça a religiosidade do político e diz que ele é confiável, por ser "de Deus". Além disso, reforça o lema utilizado pelo presidente, do "Brasil acima de tudo e Deus acima de Todos".

O lançamento do jingle aconteceu no hotel de luxo Fasano Boa Vista, que fica localizado em Porto Feliz-SP. Além de Bolsonaro, estavam presentes no evento o empresário e dono da Havan, Luciano Hang, e o ex-ministro Walter Braga ​Netto, apontado como possível vice de Bolsonaro nas eleições deste ano.