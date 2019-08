Durante beijo, casal cai de ponte e morre no Peru; veja vídeo

Os abraços e beijinhos que Maybeth Espinoza, 34 anos, e Hector Yulino, 36, trocavam sobre uma ponte em Cusco, no Peru, terminou em tragédia no último sábado (3), com tudo registrado por uma câmera de segurança.

Os dois se desequilibraram e, abraçados, caíram de uma altura de 15 metros.

Antes da queda fatal, os dois foram vistos saindo de uma boate e, logo depois, parando na Ponte Belém. A mulher se sentou na beira da grade e abraçou o homem com as pernas. Enquanto eles se beijavam, Maybeth se desequilibrou e, com o namorado, caiu para trás.

A mulher morreu na hora, enquanto o homem, com uma fratura no crânio, veio a falecer no hospital. A polícia de Cusco investiga o caso.