Durval homenageia a Marinha no bloco Me Abraça

Em sua estreia no Carnaval 2020, o cantor Durval Lélys começou o desfile do bloco Me Abraça com uma homenagem à Marinha do Brasil e aos brasileiros que cuidam do mar. Para isso, o artista tocou a música Cisne Branco.

“Eu recebo o Almirante Silva Lima em cima do trio. Minha homenagem é para quem cuida do mar, nossa Amazônia Azul”, disse Durval. Dono de clássicos do Carnaval, as músicas Simbora e Me Abraça Me Beija fizeram os foliões do Me Abraça pular como se não houvesse amanhã.

Para os fãs, Durval é a representação do Carnaval. “Tenho 15 de bloco Me Abraça e São 21 anos de amor por Durval. Tudo começou quando eu vi ele passar na avenida quando eu ainda era adolescente”, contou Ives Prazeres, 33, que tem uma tatuagem com o nome do artista.

Apesar de puxar o bloco, Durval não esquece da pipoca. Perto do Farol da Barra, ele mandou um “beijo do Durvalino para a galera”. “Bom Carnaval para todos vocês”, completou.

Energia sem igual

Quem é da família de Andressa Navarro tem que curtir Durval Lélys. A advogada de São Paulo conheceu o artista há 15 anos, quando foi trazida para o bloco Me Abraça. Agora, ela trouxe o sobrinho Marcos Vinícius, 16, para seguir o trio do ex-Asa de Águia.

“A energia dele não tem igual. Por isso sempre venho para o bloco. O Carnaval está completo depois do Me Abraça”, contou.

Também teve um grupo formado por foliões de Belo Horizonte, Goiânia e Estados Unidos que veio para ver Durval. “Eu não gosto muito de bloco porque cansa muito, mas adoro Durval e vale a pena passar por esse aperto pro ele”, afirmou Jonas perrelli, 34.