Duster 2021, veja tudo que mudou no SUV da Renault

O Duster chegou ao mercado em 2010, inicialmente na Europa, e no ano seguinte ao Brasil. Na época, seu principal concorrente no país era o Ford EcoSport. Os dois foram protagonistas do segmento de SUVs compactos até 2015, quando uma nova onda de produtos foi inaugurada com Honda HR-V e Jeep Renegade. Em 10 anos, a categoria passou de 88 mil unidades anuais para 428 mil ano passado. A participação de mercado dos utilitários esportivos compactos neste período saltou de 2,6% para 16,1%.

Até a Renault lançou mais um veículo na categoria, o Captur. E esse foi um dos motivos para o atraso na atualização do Duster, que na Europa já havia mudado há dois anos. Desde o lançamento, o modelo que teve origem na Dacia, marca que faz parte do portfólio da Renault, já vendeu mais de 3,2 milhões de unidades em todo o mundo, 280 mil delas no Brasil. No país foram produzidos 385 mil exemplares na fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, tendo como principal destino a Argentina.

O porta-malas tem capacidade para 475 litros (Rodolfo Buhrer / Renault) O interior da linha 2021 está mais refinado (Rodolfo Buhrer / Renault) O espaço é um dos pontos fortes do Duster (Rodolfo Buhrer / Renault) As lanternas traseiras são novas e se destacam (Antônio Meira Jr. / CORREIO) A evolução do Duster desde o seu lançamento no país em 2011 (Renault) O SUV evoluiu mas manteve a essência do projeto original (Renault)

O porta-malas tem capacidade para 475 litros (Rodolfo Buhrer / Renault) O interior da linha 2021 está mais refinado (Rodolfo Buhrer / Renault) O espaço é um dos pontos fortes do Duster (Rodolfo Buhrer / Renault) As lanternas traseiras são novas e se destacam (Antônio Meira Jr. / CORREIO) A evolução do Duster desde o seu lançamento no país em 2011 (Renault) O SUV evoluiu mas manteve a essência do projeto original (Renault)

O desenho do Duster foi atualizado, mas a essência foi mantida. Uma das principais alterações foi na coluna A, que ficou mais inclinada. Para ficar ajustado à nova identidade global da marca, os faróis ganharam uma assinatura de LED em formato de C. Por dentro, o painel foi totalmente redesenhado e o destaque é a nova central multimídia de 8 polegadas. O aspecto geral do interior é de maior refinamento.

Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, rodou no Duster 2021 e conta no vídeo as suas impressões sobre o SUV que custa entre R$ 74.690, preço da versão Zen 1.6 manual, e R$ 90.690, preço da versão Iconic 1.6 CVT, como a avaliada.