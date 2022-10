É falso que cidade de Barreiras registrou número de votos em Lula superior à população do município

É falso que na cidade de Barreiras, na Bahia, o número de votos para Lula na eleição presidencial do último domingo, 2, tenha sido maior do que o total de habitantes do município. A informação falsa circula em um vídeo do Kwai. Segundo estimativas do IBGE, Barreiras tem 158.432 habitantes. No primeiro turno da eleição presidencial, Lula, o mais votado no município, recebeu 47.952 votos, de acordo com números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Conteúdo investigado: Vídeo no Kwai em que um homem afirma que em Barreiras, na Bahia, Lula teve 213 mil votos no primeiro turno, o que seria incompatível com a população da cidade, que tem 156.532 habitantes.

Onde foi publicado: Kwai e Instagram.

Conclusão do Comprova: Não é verdade que no município de Barreiras, no interior da Bahia, o número de votos recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição do último domingo, 2, tenha sido maior do que o número de habitantes do município, como afirma um vídeo publicado no Kwai. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021, Barreiras tem uma população de 158.432 habitantes, número ligeiramente superior ao que é mencionado no vídeo (156.532).

Segundo o TSE, Barreiras apresentava, em setembro de 2022, um total de 103.705 eleitores. No último domingo, Lula recebeu 47.952 votos no município, de acordo com dados oficiais do TSE. O número é menos de um quarto do total de votos de Lula que foi falsamente alegado no vídeo (213 mil).

Em relação ao total de votos válidos, a votação de Lula em Barreiras foi de 58,05%. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o segundo colocado no município, com 30.197 votos (36,56% dos votos válidos). Simone Tebet (MDB) recebeu 1.950 votos (2,36%) enquanto Ciro Gomes (PDT) recebeu 1.854 (2,24%). Outros 2.899 eleitores de Barreiras votaram branco ou nulo, enquanto o número de abstenções (ou seja, eleitores que não foram votar) foi de 18.593.

Falso, para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: Até o dia 4 de outubro, o conteúdo investigado tinha 76,8 mil visualizações, 4.706 curtidas, 768 comentários e 7.554 compartilhamentos.

O que diz o autor da publicação: O Comprova tentou contato com o autor da postagem pelo Kwai, mas o aplicativo não permite o envio de mensagens entre contas que não se seguem mutuamente. Um perfil no Instagram com a mesma foto do Kwai (e que também postou o vídeo) foi encontrado pela equipe. Enviamos mensagem direta para esse perfil do Instagram, mas não houve retorno até a publicação dessa checagem.

Como verificamos: Primeiro, o Comprova procurou informações do IBGE sobre o número de habitantes do município de Barreiras, na Bahia. A pesquisa foi feita por meio da busca “População cidade de Barreiras Bahia” no Google.

Em seguida, consultamos o site do TSE para verificar o número de eleitores da cidade e o mapa da apuração do Tribunal, que identifica os números de votação do último domingo, 2, em cada município brasileiro.

Por fim, o Comprova buscou nas redes sociais outros perfis da conta responsável pela publicação do vídeo no Kwai e enviou mensagem direta ao autor do vídeo pelo Instagram.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam na internet relacionados às eleições presidenciais de 2022, à pandemia e a políticas públicas do governo federal. Conteúdos falsos, enganosos ou fora de contexto relacionados à quantidade de votos de um determinado candidato em alguma cidade podem criar suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral, prejudicando as eleições, as instituições e a democracia brasileira.

Outras checagens sobre o tema: O Estadão Verifica, UOL Confere CNN Brasil e Fato ou Fake do G1 já fizeram checagens sobre o tema. No caso da publicação do Estadão Verifica, o boato analisado falava que o número de votos que Lula recebeu em Barreiras era maior do que o número de eleitores do município, e não do que o total de habitantes, como era o caso do vídeo aqui analisado pelo Comprova. No final de semana da eleição, o Comprova também fez outras verificações envolvendo o pleito, como o boato de que o TSE iria mandar prender quem reportasse alguma falha nas urnas eletrônicas ou a notícia falsa de que o presidenciável Ciro Gomes teria declarado apoio a Jair Bolsonaro. O Estadão Verifica também mostrou recentemente que são falsos os boatos afirmando que outras cidades da região Nordeste também teriam registrado número de votos em Lula superior ao número de habitantes dos municípios.