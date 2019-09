'É feia mesmo', diz Paulo Guedes sobre esposa de Macron

Foto: Arquivo AFP

Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia parecem mesmo estar em sintonia. Mais uma prova disso foi dada nesta quinta-feira (5), quando o economista revelou compartilhar do mesmo gosto do presidente, ao dizer que Brigitte Macron, esposa do presidente francês Emmanuel Macron é "feia mesmo".

“A preocupação [nos jornais] é se xingaram a Bachelet [Michelle, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos] ou se chamaram a mulher do Macron de feia… O Macron falou que estão botando fogo na Amazônia brasileira, o presidente devolveu: que a mulher dele é feia, por isso que ele [Macron] está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. o presidente falou mesmo e a mulher é feia mesmo”, disse o ministro, aos risos.

Assista.

Parte da plateia do evento, cujo nome é “A Nova Economia do Brasil – O impacto para a Região Nordeste”, também reagiu com risos e, pelo que se percebe no vídeo, sem protestos.

Após a fala polêmica, Guedes ainda tentou suavizar a opinião. “Não existe mulher feia, existe mulher observada do ângulo errado”, afirmou, ainda rindo.

A agenda do ministro da Economia em Fortaleza nesta quinta ainda inclui uma reunião com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).