'É frustrante perder os 100% dessa forma', lamenta Daniel após derrota do Bahia

Em uma noite na qual o objetivo era somar mais três pontos e assumir a liderança do Brasileirão, o Bahia frustrou os tricolores e perdeu os 100% na Série B ao ser derrotado pela Chapecoense, por 1x0, nesta terça-feira (14), na Fonte Nova.

O Esquadrão atuou com um jogador a mais durante a maior parte do duelo e pressionou bastante a Chape, mas a pontaria não esteve em dia e a equipe baiana não conseguiu reagir. Ao fim do jogo, o meia Daniel lamentou a derrota.

"Difícil explicar. Se impor a gente se impôs, pressionamos, eles praticamente não criaram chances. É frustrante demais perder os 100% como foi, dessa forma. Mas não podemos nos abater, o nosso foco é o acesso e estamos fazendo uma campanha excelente", disse o camisa 10.

Até o jogo contra a Chape, o Bahia havia vencido todos os seis jogos que disputou como mandante na Fonte Nova. O Esquadrão estacionou nos 25 pontos e pode perder uma posição na tabela, já que o Vasco, que tem 24 e é o terceiro colocado, ainda joga na rodada.

Pela Série B, o próximo confronto do tricolor será diante do Novorizontino, no sábado 25, na Fonte Nova. Antes, o Bahia recebe o Athletico-PR, na quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.