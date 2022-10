É hoje: Agenda Bahia reúne 26 palestrantes nacionais e internacionais em evento gratuito

O mundo do trabalho 4.0 e a sociedade 4.0 são os temas em discussão no Fórum Agenda Bahia 2022, que acontece hoje, no Wish Hotel, em Salvador, das 8h às 17h30. O evento, que é a iniciativa de maior destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do estado, também conta com transmissão on-line graças a um inédito formato híbrido após dois anos realizado unicamente no ambiente virtual.

O tema da 13º edição do fórum é "Desafios do Agora", que põe em destaque as questões envolvendo inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade na atualidade e que ao mesmo tempo vão produzir impactos no futuro das sociedades global e local. A proposta é criar caminhos para o futuro, mas isso começando agora

Se as incertezas são muitas, a quantidade de oportunidades abertas pelos nichos econômicos também são: do campo vegano ao trato com pets, passando pelas associações de nível global e os mercados e oportunidades de negócios que se dão em tempo real, em computadores em rede.

Ao todo, 26 palestrantes de renome nacional e internacional vão participar do evento, compartilhando experiências e soluções vividas por empresas de diferentes portes e setores, bem como pesquisadores dos assuntos debatidos.

Das soluções locais que impactam de forma global à necessidade de se construir produtos que respeitem o meio ambiente e a sustentabilidade, tudo passa pelo fórum, que transforma uma soma considerável de conteúdos em propostas e incentivo para ações inovadoras que possam ser realizadas na Bahia e/ou a partir da Bahia.

O Agenda Bahia deste ano é composto por seis painéis que podem ser acompanhados presencialmente ou de forma digital através do aplicativo Agenda Bahia, que está disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS. O evento terá a comunicadora Lu Campos como mestre de cerimônias.

"Depois de dois anos de pandemia, em que a gente teve tantas restrições, ser a cara de um evento que tem como marca registrada a inovação é desafiador. Aparecer ao mesmo tempo para o público presencial e para quem acompanha on-line exige bastante", conta Lu Campos.

Segundo Rodrigo Paolilo, que é curador do evento, a expectativa é chegar a mais pessoas nesta edição e aumentar a experiência dos participantes. "Quem baixar o app pode interagir até com quem está no Wish Hotel, onde acontecerá a parte presencial do evento. Já quem está no hotel pode fazer perguntas aos painelistas, criar um perfil, fazer networking com os palestrantes, os patrocinadores. É uma imersão mais completa, deixa de ser uma participação passiva e se torna interativa", dimensiona Paolilo.

Até esta edição, o evento já realizou mais de 300 palestras e impactou mais de 14 mil pessoas, atraídas por agendas propositivas, que é a proposta desse observatório dos assuntos estratégicos para a Bahia.





Ainda dá tempo

Para participar presencialmente do fórum, que acontece das 8h às 17h30, você pode acessar a plataforma Sympla e baixar seu ingresso de forma gratuita. Clique aqui e baixe seu ingresso.

Confira como participar do Agenda Bahia 2022 de forma virtual:

Acesse o aplicativo do Agenda Bahia da plataforma Yazo ou o site https://agendabahia.yazo.app.br/. Depois, entre com login e senha. Ao ser direcionado ao menu principal, basta escolher a sala de transmissão do painel ou talk que você quer assistir e interagir.



Confira a lista de todos os participantes do Fórum Agenda Bahia 2022:

Luiz Candreva, futurista e head de inovação da Ayoo

Head de inovação da Ayoo, colunista da CBN desde 2018, diretor de criação do Disruptive.MBA, é professor da Fundação Dom Cabral, da Startse e da HSM, palestrante com mais de 800 apresentações em diferentes países, além de kitesurfista.

8h40 – Talk Futuro do Trabalho (presencial)

Jonathan Ortmans, CEO da Global Entrepreneurship Network (GEN)

Britânico e economista baseado nos Estados Unidos, Ortmans é fundador e presidente da Global Entrepreneurship Network (GEN), que tem como objetivo treinar e capacitar startups num modelo global de fazer negócios através de fronteiras nacionais.

9h45 – Talk Cidades Inovadoras (virtual)

Taiz Coe, coordenadora de parcerias e negócios na e-Residency

Brasileira com vivência em várias cidades pelo mundo, a empreendedora brasileira Taiz Coe é coordenadora de parcerias e negócios ne e-Residency, na Estônia, e fundadora do Eudunia, plataforma de integração de “cidadãos do mundo”.

10h15 – Painel Inovação na Gestão Pública (virtual)

Camila Dalla, CEO da Suá Gestão

Administradora, pós-graduada em Docência Superior, MBA em Projetos e Mestre em Administração. Já trabalhou com inovação no INIT/UFES; IEL no Movimento para Inovar; no Sebrae/ES e ProDEMI (Programa de Desenvolvimento do Empreendedor Inovador - patentes). Na gestão pública foi Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do ES e Presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação na Prefeitura de Vitória. Atualmente é CEO da Suá Gestão e Inovação para Resultados, mentora e facilitadora da Rede+ e do Instituto Inova+.

10h15 – Painel Inovação na Gestão Pública (virtual)



Ubiraci Mercês, CEO da Sanar

Formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, Ubiraci é fundador e CEO da Sanar, plataforma de suporte para a jornada dos médicos do Brasil. A Sanar é a maior rede de estudantes do Brasil, está se tornando a primeira plataforma integrada da vida do profissional, com 100 mil profissionais e realizando mais de 120 mil atendimentos a pacientes.

10h45 – Painel Bahia para o Mundo: Cases e Impactos das ScaleUps Baianas (presencial)



Paula Morais, co-fundadora da Intera Talent Hacking

Paula é formada em Administração pela Universidade Federal da Bahia e faz parte da comunidade de líderes da Fundação Estudar. Iniciou sua carreira no varejo online, atuando como profissional de marketing digital, empreendeu o primeiro marketplace de aluguel de itens no Brasil e teve passagens como consultora em diversos negócios digitais. Incomodada com a escassez de profissionais qualificados no mercado, chegou a dar início a uma escola de tecnologia no Nordeste formando turmas de Desenvolvimento Web, projeto que, em pouco tempo, tornou-se a Intera.

10h45 – Painel Bahia para o Mundo: Cases e Impactos das ScaleUps Baianas (virtual)



Camilo Telles, CEO Antecipa

Camilo é CEO e fundador da Antecipa Mercado Antecipação de Recebíveis, MsC em Computação e fundador da Agilize e Zetks.

10h45 – Painel Bahia para o Mundo: Cases e Impactos das ScaleUps Baianas (presencial)



Mila Paes Scarton, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da Prefeitura de Salvador

Pós graduada em gestão financeira, controladoria e auditoria. Atuou na gerência de projetos de parcerias público-privadas, foi facilitadora em cursos de capacitação e aculturamento de trainees e jovens talentos, coordenou o Programa de Desenvolvimento Econômico Salvador 360. Hoje é Secretária de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda de Salvador.

10h45 – Painel Bahia para o Mundo: Cases e Impactos das ScaleUps Baianas (presencial)



Rogério Cerqueira, gerente regional do Sebrae

Economista, Especialista em Pequenos Negócios, Gerente Regional do Sebrae em Salvador e Região Metropolitana.

11h25 – Painel Bahia para o Mundo: Cases do Interior Bahia (presencial)



Sérgio Santos, gerente de relações com investidores e relações institucionais na Unipar

Executivo da área de Planejamento e Finanças, com larga experiência no setor químico/petroquímico. Nos últimos sete anos, também liderou área de Relações com Investidores, tendo coordenado operações de captação financeira no mercado de capitais. Participou de operações de fusões e aquisições de negócios.

11h25 – Painel Bahia para o Mundo: Cases do Interior Bahia (presencial)



Edson Alves, diretor de inovação e desenvolvimento do negócio da Unigel

Executivo com experiência na gestão estratégica de diversas unidades fabris de grande porte, com foco na produção, logística, investimentos e na inovação tecnológica para desenvolvimento de novos processos e novos produtos químicos.

11h25 – Painel Bahia para o Mundo: Cases do Interior Bahia (presencial)

Mariana Lisbôa, head of corporate affairs na Suzano

Responsável por monitorar e gerenciar questões governamentais e institucionais que impactam a empresa nos níveis internacional, federal e estadual e em mais de 200 municípios brasileiros. Tem experiência em gestão de riscos institucionais, desenvolvimento de projetos para implantação de novas operações fabris e florestais, gestão de reputação, desenvolvimento de agenda ESG e desenvolvimento de parcerias produtivas entre iniciativa privada, setor público e organizações da sociedade civil.

11h25 – Painel Bahia para o Mundo: Cases do Interior Bahia (presencial)

Layla Vallias, sócia do Hype 50+ e fundadora do Silver Makers

Forbes Under 30, desde 2015 estuda o mercado da longevidade. Co Fundadora do Data8, núcleo de pesquisa de comportamento lisbôae tendências da longevidade e do Hype50+, consultoria de marketing especializada no consumidor maduro. Coordenadora técnica do FDC Longevidade.

14h – Talk Mercado 60+ (presencial)

Leonardo Barros, engenheiro ambiental, CEO da Ekoa Educação

Engenheiro ambiental com experiências em licenciamento, passivos ambientais, direito ambiental, gestão de projetos sociais e relacionamento com comunidades. Sócio fundador e CEO da EKOA Educação, EDTECH que tem por objetivo capacitar profissionais para os desafios do ESG.

14h30 – Painel ESG (presencial)



Katielle Haffner, executiva, head de relações corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil

Trabalhou com reputação de marca e sustentabilidade na Coca-Cola Brasil, sendo líder dos programas de ESG para o Brasil com foco em economia circular, desenvolvendo modelos de coleta e plataforma de retornável. Trabalha em projetos de empreendedorismo para retomada do pequeno varejo durante a pandemia e é líder de diversidade no comitê de gênero da Coca-Cola Brasil.

14h30 – Painel ESG (presencial)



Magnólia Borges, jornalista, gerente de relações institucionais da Braskem na Bahia

Jornalista com pós-graduações nas áreas de gestão organizacional. Já supervisionou o departamento de assuntos governamentais, comunicação e responsabilidade social da Ford e atuou como gestora da unidade de relações com a imprensa da Coelba. Atualmente, é gerente de relações institucionais da Braskem na Bahia.

14h30 – Painel ESG (presencial)



Marcelo Lyra, VP relações institucionais e ESG da Acelen

Com mais de 25 anos de atuação nos setores petroquímicos, de mídia e comunicação, Marcelo já foi vice-presidente e diretor de empresas nacionais e multinacionais. Tem ampla experiência em gestão de crise e reputação corporativa, construção de marcas, estratégias de posicionamento institucional, competitividade setorial e ambientes regulatórios.

14h30 – Painel ESG (presencial)



Marcus Casaes, engenheiro, CEO da Casaes Automação

Engenheiro Civil formado pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal), com Extensão na Escola de Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Marcus Casaes é CEO da Casaes Automação e pioneiro em Automação Residencial na Bahia com 17 anos de mercado.

14h30 – Painel Protagonismo da juventude para moldar o futuro (presencial)



Maria Brasil, fundadora da Essence Branding Consultoria e Presidente da CONAJE

Fundadora da Essence Branding, consultoria de construção de plataformas de marca baseadas na essência e propósito de negócios, com certificação internacional pelo Sistema B. Maria contrata exclusivamente mulheres e atende 20 estados do Brasil e países como México e China.

14h30 – Painel Protagonismo da juventude para moldar o futuro (virtual)



Marcus Barão, presidente da CONJUVE

É Presidente do Conselho Nacional da Juventude do Brasil, Coordenador do Atlas das Juventudes e Consultor para a temática de juventudes e políticas públicas de juventudes. Possui 17 anos de experiência no trabalho com jovens, com liderança juvenil, na mobilização, articulação e desenvolvimento de estratégias e projetos no Brasil e em diferentes partes do mundo.

14h30 – Painel Protagonismo da juventude para moldar o futuro (presencial)

16h15 – Painel Economias do Futuro (presencial)



Pedro Englert, CEO Startse

Pós-graduado em Varejo e Serviços pela Universidade de São Paulo e pela Singularity University. Foi sócio da XP Investimentos, onde comandou a área comercial, e foi CEO do portal InfoMoney. É sócio e presidente da Startse desde 2016, que atua em São Paulo, Vale do Silício, Miami e Portugal, investidor entusiasta em fintechs.

14h30 – Painel Protagonismo da juventude para moldar o futuro (virtual)



Gilson Rodrigues, presidente G10 Favelas

Presidente do G10 Favelas, bloco de líderes e empreendedores sociais das dez maiores favelas do Brasil, que juntas movimentam R$ 7.9 bilhões de reais. É CEO do G10 Bank, empreendedor social, consultor e líder comunitário. Fundador do G10 Hub.

15h15 – Talk Economia das comunidades (presencial)

16h15 – Painel Economias do Futuro (presencial)





Pablo Lobo, ativista digital e empreendedor social, CEO da Sthorm

Fundador e CEO da Sthorm, possui experiência nas áreas de Ciências da Computação, Inteligência Artificial, Ciências Sociais e entretenimento. Interessado no aspecto social relacionado ao progresso e na implementação da descentralização dos processos e relações através de tecnologias DLT (Distributed Ledger Technologies).

15h45 – Talk Futuro das Transações (virtual)

16h15 – Painel Economias do Futuro (virtual)



Ana Luiza Prudente, head front office Civi-co

Com mais de 30 anos de atuação, Ana Luiza já foi apresentadora em diferentes mídias. Em 2016, lançou o site Muda Tudo, uma plataforma de notícias construtivas com foco em soluções, estilo e vida sustentável e histórias inspiradoras. É diretora de comunicação e relacionamento do CIVI-CO, o primeiro polo de impacto cívico socioambiental da América Latina.

16h15 – Painel Economias do Futuro (presencial)



Rodrigo Carvalho Santiago, co-presidente IIAS

Natural de Volta Redonda (RJ), realizou dois voos de alta altitude em condições de ambiente espacial, com a necessidade de um terno de IVA (atividade intraveicular).

Foi pesquisador e consultor do MIT / T.E.S.S. Juntou-se a uma equipe para fornecer soluções para o projeto NASA Human Landing System para a nova geração de banheiros em ambientes lunares, marcianos e orbitais. Iniciador e gerente de projeto do NMMS 1 (National Manned Stratosphere Station Program), que envolve a construção e operação da NMSS-1 (National Manned Stratosphere Station), que pode acomodar de 6 a 8 tripulantes.

17h – Talk Metaverso (virtual)

Leka Hattori, local lead NASA Space Challenge

Administradora de empresa pela Universidade Estadual de Londrina, chef de cozinha internacional pela Westminster College, astronauta análoga. Local lead Nasa Space para seis cidades diferentes, fundadora e CEO do Space Terra.

17h – Talk Metaverso (presencial)



SERVIÇO

13ª edição do Fórum Agenda Bahia

Onde: Wish Hotel da Bahia (presencial) e Yazo (virutal)

Data: 18 de outubro (terça-feira)

Inscrições pelo Sympla

Assista online: pelo aplicativo Yazo

Valor: evento gratuito