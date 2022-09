É hoje! Vitória encara o Paysandu para conquistar acesso à Série B

Alguns meses atrás talvez nem o mais otimista dos rubro-negros pudesse imaginar esse momento. Depois de lutar contra o rebaixamento, o Vitória está a um jogo de conquistar o acesso à Série B. O último passo é contra o Paysandu, neste sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém, na rodada derradeira do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Estamos agora indo para o último jogo, o último degrau. O grupo está totalmente focado, se dedicou muito, estamos concentrados, sabemos da responsabilidade que é esse jogo, sabemos da responsabilidade que estamos carregando como atletas, como comissão, tudo que a gente representa para fazer um grande jogo e ter o acesso”, projeta João Burse.

O técnico é um dos grandes responsáveis pela reabilitação do time na competição. Quando foi contratado, já na 12ª rodada da fase classificatória, o Vitória lutava para não voltar à zona de rebaixamento, onde havia estado por quatro rodadas. Burse não somente espantou o risco de queda para a Série D como carregou o Leão para o atual momento dependendo apenas das próprias forças para alcançar o principal objetivo da temporada.

Para conquistar o acesso sem depender do resultado de Figueirense x ABC, que estarão se enfrentando no mesmo horário, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Vitória precisa vencer o Paysandu pela terceira vez na competição.

O Leão derrotou o adversário paraense na fase classificatória e na estreia do quadrangular, ambas as vezes por 1x0 e no Barradão. Agora, vai definir seu futuro na casa do Papão e em busca de um feito inédito. O Vitória ainda não venceu longe de Salvador nesta etapa da Série C. Como visitante, foi goleado pelo Figueirense por 5x1 e empatou por 0x0 com o ABC.

“Nada tem sido fácil na nossa caminhada em 2022, sobretudo na Série C, mas nunca deixamos de acreditar que o acesso era possível, até porque sempre tivemos chances, mesmo sendo difícil. Depois de tudo que passamos, chegar na última rodada dependendo apenas do nosso resultado é muito importante. O torcedor pode ter certeza que o grupo está focado para buscar o nosso principal objetivo, que é o acesso”, comenta o zagueiro Marco Antônio.

A torcida, que lotou o Barradão nos últimos meses, deu demonstração de confiança ao encher o aeroporto de Salvador na quinta-feira, quando a delegação viajou para Belém. O último treino, na sexta, foi feito já na capital do Pará, no estádio do Remo, o Baenão.

Se não vencer o jogo contra o Paysandu, o Vitória segue com possibilidade de conseguir o acesso. Neste caso, o Figueirense não pode ganhar do ABC. O time catarinense é o terceiro colocado do Grupo C, com seis pontos, dois a menos que o Leão, que está em segundo lugar com oito.

O ABC já garantiu o acesso e é o mais forte candidato a se classificar em primeiro lugar e, com isso, decidir o título contra o líder do Grupo B. A equipe potiguar lidera com 11 pontos e só deixa o posto com uma combinação improvável. Precisaria perder do Figueirense e ser ultrapassado pelo Vitória no saldo de gols, mas tem ampla vantagem no quesito (3 contra -2).

O Paysandu é o único do grupo que já não tem nenhuma pretensão no campeonato. Lanterna com três pontos, vai entrar em campo para cumprir tabela. Apesar disso, Marco Antônio prevê um jogo duro em Belém.

“Sabemos que, mesmo o Paysandu não tendo mais chances de classificação, vai ser um jogo difícil. Precisamos estar totalmente focados e encarar o adversário com muito foco e atenção para buscar o resultado positivo e alcançar o nosso acesso”, reforça o defensor, que terá novo companheiro de zaga.

Desfalques na defesa

Suspenso por ter acumulado três cartões amarelos, o capitão Alan Santos está fora de combate. Ewerton Páscoa será o substituto e vai formar dupla inédita com Marco Antônio, já que os dois nunca começaram uma partida juntos.

O Vitória também jogará desfalcado na lateral esquerda porque Sánchez, atual titular da posição, foi expulso contra o Figueirense e cumpre suspensão. Guilherme Lazaroni, substituto imediato, está machucado.

Com isso, o técnico João Burse vai improvisar na posição. A tendência é que ele escale o lateral direito Iury para fazer a função. Daniel Bolt também está à disposição.

O provável time titular tem Dalton, Alemão, Ewerton Páscoa, Marco Antônio e Iury; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha.