'É negro, está trabalhando para se clarear', diz dono do Brescia sobre Balotelli

O proprietário e presidente do Brescia, Massimo Cellino, deu uma declaração de cunho racista ao comentar o momento de Mario Balotelli, afastado dos treinos do clube por indisciplina na semana passada. O dirigente fez referência à cor da pele do atacante italiano. "É negro, está trabalhando para se clarear, mas está com dificuldade", afirmou o presidente antes do início da entrevista coletiva nesta segunda-feira.



Cellino acrescentou que o atacante não é "bode expiatório" para a difícil situação da equipe, lanterna do Campeonato Italiano. "Eu aceitei (contratação do jogador) porque considerava um valor agregado, ele deve dar respostas em campo, não nas mídias sociais. Mas ele não é o bode expiatório para a difícil situação do Brescia", completou.



No início do mês, Balotelli foi vítima de injúria racial ao ouvir coros da torcida do Verona em uma partida do Campeonato Italiano. Revoltado, o atacante chutou a bola em direção à arquibancada, ameaçou deixar o gramado, mas acabou convencido pelos companheiros a permanecer. A partida foi interrompida até que o sistema de som do estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, alertasse para que os insultos parassem. Por conta do episódio, o clube teve de jogar contra a Fiorentina com um setor das arquibancadas fechado.

A repercussão da fala do dirigente fez o Brescia emitir uma nota oficial: "Em relação às declarações divulgadas esta tarde pelo presidente Massimo Cellino, em referência ao nosso jogador Mario Balotelli, o Brescia evidentemente entende como uma piada paradoxal, claramente incompreendida, divulgada na tentativa de neutralizar a exposição excessiva da mídia e com intenção para proteger o próprio jogador", publicou o clube em seu site.



Na semana passada, de acordo com informações do jornal Gazzetta Dello Sport, Balotelli foi afastado pelo treinador Fábio Grosso por parecer pouco interessado e dedicado durante o treinamento. Por isso, o centroavante não foi relacionado para a derrota diante da Roma, no último domingo, por 3x0, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. O Brescia soma cinco derrotas consecutivas e tem apenas sete pontos em 12 rodadas.