É o fim? Fundadores da Superliga farão reunião de emergência

A Superliga pode estar com os dias contados. Após duras críticas de jogadores, torcedores, clubes não-participantes, ligas e até as principais entidades à frente do futebol, como a Uefa e a Fifa, os 12 clubes fundadores do torneio farão uma reunião de emergência para discutir a viabilidade de continuar a competição. A informação é da emissora TalkSport.

O encontro deve acontecer ainda nesta terça-feira (20). De acordo com diversos veículos da imprensa inglesa, como a rede BBC, o jornal The Times e o site The Athletic, o Chelsea e o Manchester City vão deixar o campeonato. O Barcelona irá pelo mesmo caminho, segundo o diário Sport.

Inicialmente, a intenção era de que a Superliga batesse de frente com a Liga dos Campeões. O novo torneio teria 15 times fixos - os 12 fundadores e outros três não-anunciados - e cinco convidados. Dessa forma, os clubes criadores da competição teriam sempre lugar garantido a cada temporada, ao invés de uma classificação por mérito em função dos campeonatos nacionais.

Até o momento, a competição tem seis clubes ingleses: Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United e Liverpool. Há ainda três integrantes da Espanha (Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid) e outros três da Itália (Internazionale de Milão, Milan e Juventus).

Presidente da Uefa, Alexander Ceferin prometeu duras sanções aos clubes que disputarem a nova liga e ameaçou seus jogadores até de atuarem na Copa do Mundo e na Eurocopa por suas seleções.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, também desaprovou o torneio. "Se alguns escolherem ir pelo próprio caminho, então terão de viver com as consequências da sua escolha. São responsáveis pela sua escolha. Concretamente, isto significa que ou estão dentro, ou estão fora. Não podem estar meio dentro, meio fora", disse Infantino, durante o Congresso da Uefa, que está sendo realizado em Montreux, na Suíça.