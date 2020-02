É oficial! Após entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Carnaval começa em Salvador

Laroyê! Saudando Oxóssi, o Cacique Carlinhos Brown iniciou os trabalhos para a abertura oficial do Carnaval de Salvador. Acompanhado por sua banda e 150 percussionistas, Brown voltou ao Carnaval de Salvador depois de ficar de fora em 2019. Na voz dele, a música Muito Obrigado Axé foi a primeira a ser tocada e cantada no Carnaval 2020.

Pouco antes, o prefeito ACM Neto entregava, pontualmente às 17h56, a chave da cidade para o Rei Momo. "No ano em que a axé music completa 35 anos, o trio elétrico 70 anos e Luiz Caldas, pai do axé, 50 anos de carreira, é uma honra abrir o Carnaval", disse Brown.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

"Sem dúvida é uma emoção estar aqui pelo 8º ano seguido, abrindo oficialmente o Carnaval de Salvador, entregando a chave ao Rei Momo", destacou o prefeito. O representante ressaltou que o 'Carnaval dos Carnavais' representa uma conquista.

(Betto Jr/CORREIO) (Betto Jr/CORREIO) (Betto Jr/CORREIO) (Betto Jr/CORREIO) (Betto Jr/CORREIO) (Betto Jr/CORREIO) (Betto Jr/CORREIO)

"A gente tem convicção de que o Carnaval evoluiu assim como a cidade. Hoje nós temos uma Salvador completamente diferente daquela de 2013, quando eu fiz o meu primeiro Carnaval. A festa é, de certa forma, a tradução do momento que a cidade vive. Hoje Salvador voltou a ser uma cidade respeitada em todo o Brasil não só pela folia e muito do que a gente faz está diretamente ligado a esse objetivo: fazer com que Salvador seja uma cidade que brilhe e dê oportunidade para as pessoas, sobretudo as mais pobres", afirma.

O trio de Carlinhos Brown apresentou um pequeno problema de gerador após cerca de meia hora de apresentação. Uma fumaça começou a sair na parte de trás do caminhão, além de um líquido preto. Em menos de 10 minutos, o problema foi resolvido com a troca do gerador.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.