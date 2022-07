'É preciso ter cuidado com o Carnaval de Salvador', diz Nizan Guanaes sobre mudança de circuito

O publicitário baiano Nizan Guanaes acredita que é preciso ter cautela com a possível mudança do histórico Circuito Dodô, na Barra/Ondina, para a Boca do Rio. Nesta terça-feira (26), o Conselho do Carnaval (Comcar) decidiu que vai elaborar um projeto mais detalhado sobre a proposta de transferir os trios elétricos para o outro trecho da orla. Para Guanaes, é necessário levar em consideração o movimento econômico e cultural dos novos empreendimentos voltados ao centro da capital baiana.

"O Centro está bombando de novidades. O que é que a gente vai fazer na Boca do Rio? Essa alternativa não bate com a narrativa da cidade, que está indo direção ao Centro, seja com a chegada novos restaurantes ou hotéis. Eu não consigo imaginar o turista voltando da Boca do Rio", opinou o publicitário.

O projeto do Comcar vai mostrar uma alternativa para a folia já em 2023, mas o assunto ainda deve ser analisado mais detalhadamente, conforme adiantou Joaquim Nery, presidente do conselho, nesta terça. O Carnaval da Barra deve continuar em outro formato, sem os grandes trios, e com mais blocos de sopro, percussão e fanfarras, caso se decida pela alteração.

"É preciso ter cuidado com o Carnaval de Salvador para não ficar parecido com o de São Paulo, onde só tem trio, uma grande uma avenida e atrações baianas. Não podemos 'paulistizar' (sic) o Carnaval da Bahia. O farol da cidade é um lugar emblemático, onde a cidade nasceu", completou Guanaes.

O projeto final será entregue ao prefeito Bruno Reis até agosto e caberá a ele tomar uma decisão sobre o tema. O projeto deve contemplar o desenho do circuito, soluções de mobilidade, de segurança e de saúde.

Atualmente, o desenho do futuro novo circuito é do atual Centro de Convenções até a terceira ponte em Patamares, mas ainda não há definição se o sentido será Itapuã ou o contrário. Tudo isso deve ser analisado pela comissão. Existe a possibilidade da mudança acontecer já no Carnaval de 2023.