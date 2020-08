Echo Studio tem áudio de excelente definição e adaptação ao espaço

Nas avalições do CORREIO dos dispositivos Echo, da Amazon, a qualidade do áudio chamou a atenção, tanto no Echo Show, quanto no Echo Dot com relógio. O lançamento mais recente da linha resolveu ir além e transformou o som na sua principal característica. O Echo Studio traz cinco alto-falantes e a tecnologia Dolby Atmos (e também e Dolby 5.1) num dispositivo que não se ‘destaca’ no ambiente, pela discrição, e, sim, pela qualidade sonora.



O produto conta com um woofer de 5,25 polegadas de 330W; um tweeter de 1” e três alto-falantes de 2”. Para o woofer, conta com uma abertura para saída de ar e maximar os graves. Os alto-falantes são posicionados de forma que contribuam para a qualidade sonora e espacial, usando o Dolby Atmos, tecnologia de som 3D.

'Raio-X' do Amazon Echo Studio mostra a dosposição dos alto-falantes (Foto: Divulgação)

Para usar o Atmos da melhor forma possível, o Echo Studio se adapta ao espaço onde está posicionado. Essa configuração, além de outras tantas, é realizada pelo aplicativo Amazon Alexa, que é necessário ser baixado no smartphone do proprietário.



O dispositivo só conta com quatro botões: um para configurações da Alexa, dois para volume e outro para desligar o microfone. Aliás, são sete deles, o que facilita na hora de chamar a assistente inteligente.



Assim como os outros produtos da linha, a Alexa é acionada por voz e, com ela, é possível pedir uma música dos diversos streamers suportados pelo Echo Studio (como Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Music e TuneIn), informações de clima e trânsito, além de muitas outras opções. No fundo, além da entrada para o cabo de alimentação, há uma entrada P2 e outra micro-USB.

Dá pra fazer festinha? Sim, e como! (Foto: Divulgação)

Ele ainda possui um hub inteligente Zigbee, um protocolo de comunicações entre dispositivos de Internet das Coisas (IoT), criado como se fosse uma rede apenas entre os aparelhos, pensada para ‘desafogar’ a wi-fi, por exemplo. Assim, o usuário pode utilizar o Echo Studio dentro dessa rede para, por exemplo, conectá-lo a outros dispositivos inteligentes e pedir à Alexa para regular a temperatura de um ar-condicionado ou posicionar a TV no seu canal preferido, dependendo, claro, que esses dispositivos também possuam a tecnologia de IoT.

Avaliação

A palavra que define o Echo Studio é qualidade. Esqueça aquela suposição que graves fortes significam que um dispositivo de áudio é bom. No produto da Amazon, o que vale é a definição sonora e, claro, o efeito Dolby Atmos. Por causa dele, o ouvinte é capaz de nem saber direito de onde o som vem. Tudo isso num aparelho de 20,6cm x 17,5cm. O peso é de 3,5kg, normal pela quantidade de alto-falantes.





A capacidade de se conectar a vários streamers, o cabo de alimentação de melhor manuseio (em comparação a outros dispositivos Echo) e até a sacolinha para transporte fácil são outros bons atrativos. O preço parece elevado, R$ 1.699 na própria amazon.com, mas ele se sai melhor e mais barato que dispositivos semelhantes como o JBL Boombox, que ganha no fator portabilidade.



Em termos de configuração, houve alguns problemas, como na troca de uma rede wi-fi por outra. Foi preciso tentar mais de uma vez para que o Echo Studio conseguisse se reconfigurar. Nada tão grave. Em tempos, em que ficamos tanto tempo em casa, dá até para fazer com que o Echo Studio seja um propulsor de festinhas.