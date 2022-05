Eclipse total da Lua acontece na noite de 15 de maio; será visível em todo o Brasil

A noite de domingo (15) para segunda-feira (16) terá o primeiro e único eclipse total da Lua de 2022. O fenômeno será visível em toda a América do Sul e América Central, parte da América do Norte, parte da Europa e parte da África.

O fenômeno acontece quando a Lua entra na sombra da Terra em um alinhamento entre Sol, Terra e Lua. No eclipse lunar total, o satélite natural da terra fica com a coloração avermelhada, a chamada “Lua de Sangue”.

O Observatório Nacional, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (ON/MCTI), fará a transmissão ao vivo do eclipse a partir de 23h15, pelos telescópios de seus parceiros do projeto O Céu em sua Casa: observação remota.

O fenômeno

A tecnologista sênior do Observatório Nacional, Dra. Josina Nascimento, explica que quando um corpo extenso, como o Sol, ilumina outro corpo extenso ocorrem duas regiões de sombra: a penumbra e a umbra. No caso da penumbra, a sombra recebe luz de alguns pontos da fonte luminosa. Já a umbra é uma sombra que não recebe luz nenhuma da fonte luminosa.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos um eclipse penumbral, quando entra em parte da umbra, temos um eclipse parcial e quando entra totalmente na umbra temos o eclipse total, quando a Lua fica ainda mais linda e avermelhada. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial”, destaca Josina.

"Esse eclipse da Lua é triplo-total para os brasileiros: é um eclipse total, totalmente visível em todo o Brasil. É totalmente visível porque a Lua estará acima do horizonte (e alta no céu) durante todas as fases do eclipse: penumbral, parcial, total, parcial e penumbral. O próximo eclipse total da Lua que poderá ser visto nessas circunstâncias aqui no Brasil será somente de 25 para 26 de junho de 2029. Vamos torcer para que o tempo fique bom e que possamos assistir esse fenômeno maravilhoso", completa Josina.

Crédito: NASA

Durante o eclipse penumbral não é perceptível a olho nu a diferença na luminosidade no disco da Lua. Mas, às 23h27 tem início o eclipse parcial. O disco da Lua começa a escurecer o que é perceptível a olho nu. "A lua parece estar sendo cada vez mais mordida", comenta Josina. Às 00h29 do dia 16 começa o eclipse total e a coloração da Lua será cada vez mais vermelha. O máximo do eclipse total será à 1h11. A Lua ficará imersa na umbra até 1h54 quando começará a sair para a penumbra e voltaremos a assistir o eclipse parcial e depois novamente o penumbral. Confira aqui os horários de cada cidade.

Segundo Josina, mesmo antes do início do eclipse total a Lua já começa a adquirir a cor avermelhada que vai se intensificando até o máximo do eclipse.

Para saber mais detalhes desse fenômeno veja o site do parceiro, Prof.James Solon, coordenador, conteudista e divulgador do AstroPe.

Eclipse lunar de 27 de setembro de 2015. Crédito da imagem: NASA/Rami Daud

Este é o segundo eclipse da temporada. No dia 30 de abril de 2022, houve o primeiro eclipse solar do ano e o ON também transmitiu o evento ao vivo. Veja aqui.