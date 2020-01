Economia autoriza aporte de R$ 500 milhões da União ao fundo garantidor do Fies

O ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizou a integralização de cotas pela União no Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (FG-Fies) no montante de até R$ 500 milhões. A portaria com o aval está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (30). Com esse valor, o total liberado pela União ao fundo soma R$ 1,5 bilhão.

O FG-Fies foi instituído pela Lei do Novo Fies (Lei 13.530/2017) e regulamentado por decreto presidencial em março de 2018. Pelas normas, a União está autorizada a integralizar cotas do FG-Fies no montante de R$ 3 bilhões, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras anuais. O fundo também contará com recursos das mantenedoras de instituições de ensino que aderirem ao Fies.

No ano passado, a pasta de Guedes já havia autorizado uma integralização da União de R$ 500 milhões e, em 2018, o então Ministério da Fazenda liberou o primeiro aporte para o fundo, também de R$ 500 milhões.