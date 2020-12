Economia criativa aciona motores para 2021; veja como deve ser retomada

Daiane Conceição dos Santos, 23, trabalha há seis anos como artesã na comunidade de Lagoa Santa, município de Ituberá(348 km de Salvador). Junto com outras 12 mulheres transformam materiais como a palha da piaçava, galhos queimados e outros produtos extraídos da natureza na produção de artesanato para decoração. Esse ano, com a pandemia, o grupo de artesãs viu a comercialização dos produtos praticamente acabar, comprometendo de modo muito significativo a geração de renda.

O respiro para elas chegou no final do mês passado, durante a realização da 1ª Rodada de Negócios Artesanato da Bahia, que reuniu lojistas e compradores de todo o país, artesãos, arquitetos, decoradores, imprensa e profissionais do setor, no Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, no Largo do Porto da Barra.

Os artesãos baianos comemoram os bons resultados da 1ª Rodada de Negócios e esperam que as feiras de final de ano incrementem ainda mais as vendas (Foto: Divulgação)

“Participamos de muitas rodadas de negócios, mas esse ano, com a epidemia, as coisas ficaram muito difíceis, pois não tivemos vendagem com os lojistas e não tínhamos contatos para fechar bons negócios. A rodada online foi muito diferente, nunca tive uma experiência tão importante como essa e o melhor é que fechamos bons negócios”, comemora Daiane.

Oportunidades digitais

De acordo com a coordenadora de fomento ao artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia(Setre) Luciana Embilina, a rodada foi criada para ampliar as oportunidades de comercialização do artesanato no estado e apresentar a sua capacidade produtiva para atender ao mercado nacional, gerando novos negócios. “A iniciativa ocorre num momento estratégico por conta da pandemia, pois a realização oportuniza a inteiração entre esses artesãos, lojistas”, diz.

“A Rodada de Negócios é mais uma ferramenta para resolver um dos principais gargalos do segmento artesanal, que é o escoamento da sua produção, além de fazer uma ponte direta entre um público comprador e os artesãos”, comentou Davidson Magalhães, secretário da Setre.

Luciana diz que a despeito das limitações impostas pelo período, a roda remota terminou sendo positiva, pois permitiu ampliar o mercado de vendas. “O governo do estado tem olhado com muita atenção para a economia criativa na capital e no interior e está investindo R$ 5 milhões esse ano e o próximo para qualificar, promover e incentivar a comercialização do artesanato baiano”, reforça. Ela diz que os recursos também serão destinados à qualificação da loja física no Porto da Barra, além da garantir as participações da Bahia nos salões anuais de artesanato, que são realizados quatro vezes por ano.

Feiras físicas

Por meio de uma parceria com a Associação Fábrica Cultural, a inciativa realizará ainda mais duas feiras esse mês e uma nova rodada de negócios prevista para 2021. Entre as feiras, ficará em funcionamento até o dia 26, no horário comercial, na Praça de Serviços (G1), a Edição Natalina da Feira Artesanato da Bahia, no Salvador Shopping.

De objetos de decoração a utilitários, com destaque para acessórios de moda, a feira reunirá 15 estandes com produtos criados em diversas técnicas, como cerâmica, tecelagem, ourivesaria, frivolité, trançados de fibras naturais e montagem de biojoias.

A diretora de projetos da Fábrica Cultural Teresa Carvalho comemora os resultados depois de tantos meses de inatividade comercial, sobretudo, porque a Rodada conseguiu reunir na primeira edição 90 lojistas de todo o País, 80 artesãos, com a prospecção de mais de 3 mil peças e a movimentação de R$50 mil em negócios, além de expectativas muito positivas, como o contrato fechado com as lojas Le Biscuit, que passará a comercializar coleções fechadas com os artesãos de Lagoa Santa.

“Nessa edição, só não vendemos mais porque os artesãos reduziram muito a produção nesses últimos meses, mas foi possível perceber que o artesanato é o novo mercado emergente, especialmente quando se volta para a decoração”, finaliza Teresa.

Qualquer artesão pode se vincular ao projeto bastando ter a carteira do artesão válida, emitida pela Coordenação de Fomento ao Artesanato e a própria Fábrica Cultural auxilia a retirada do documento na sede da Barra.



Para se cadastrar

Local: Largo do Porto da Barra, 02, 1º Andar , Barra.

E-mail: coordenacao.artesanato@setre.ba.gov.br

Documentos:

01 foto 3 x 4 (atual), RG (Original), CPF (Original), Comprovante de residência, Fotos do trabalho artesanal, Material para fazer demonstração do trabalho artesanal, 4 (Quatro) produtos prontos e realizar demonstração “in loco” de sua habilidade.

Observação: O artesão poderá se cadastrar em até duas tipologias artesanais e a validade da carteira é de 4 anos.







BENEFÍCIOS DA CARTEIRA

• Pode ser utilizada como Identidade;

• O artesão passa ter isenção de ICMS sobre os produtos artesanais com emissão da Nota Fiscal Avulsa da Secretária da Fazenda para utilizar o direito de participar das feiras e eventos da Coordenação de Fomento ao Artesanato;

• A Carteira é reconhecida pelo PAB (Programa do Artesanato Brasileiro) e é válida em todo território nacional.

Fonte: Setre