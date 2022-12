Economia solidária como opção para compras de fim de ano

Os produtos da economia solidária se apresentam como uma boa alternativa para o período de Natal e comercialização contribui com a produção coletiva e colaborativa, somando no combate a desigualdades e na defesa do meio ambiente. Quem mora na Região Metropolitana de Salvador (RMS), pode encontrar diversas opções no Artesanato Lauro de Freitas – Loja Colaborativa, situada no piso L2, do Parque Shopping Bahia. Todos os produtos são feitos por artesãs e artesãos locais.

Mais de 30 empreendedores econômicos solidários comercializam no espaço itens a partir de R$ 10, produtos como acessórios pessoais, objetos para a casa, esculturas, bolsas, bonecas, suplat, macramê, peças em madeira, roupas, costura criativa, utilitários em cerâmica e MDF, perfumaria, gamelas pintadas à mão, imagens em gesso e produtos de aromaterapia.

“Obter os produtos da economia solidária quer dizer que você está colaborando com a renda e autonomia de várias mulheres. Estar nessa loja colaborativa do artesanato de Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia, nesse período de Natal é uma grande oportunidade”, destaca a coordenadora do Coletivo Mulheres de Areia, Leide Gonçalves.

Os produtos comercializados têm valores à partir de R$10,00 e são confeccionados por mais de 30 empreendedores econômicos solidários (Foto: Marcelle Santana/Divulgação)

Formado por sete artesãs, o coletivo expõe e comercializa no espaço colaborativo, agregando à cada objeto histórias e a energia positiva depositada em cada criação. “São produtos de altíssima qualidade, que passam por uma curadoria antes de estar na loja. Produtos bons, de boa qualidade, que respeitam o meio ambiente e têm o preço justo. Muitos artesãos vivem da sua produção, para alguns de nós é dali que sai o nosso principal sustento, para outras uma complementação importante”, destaca a coordenadora.

A loja é o primeiro empreendimento do tipo em Lauro de Freitas e faz parte do programa Cidade Solidária Sustentável, executado pela Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer (Setrel) com o apoio do Centro Público de Economia Solidária (Cesol).

Dona Solange, 68 anos está à frente do ateliê especializado em roupas de candomblé, vestidos e jogos de mesa e banho de Rechilieu. Ela conheceu a técnica com sua mãe, naquilo que classifica como “herança” e trabalha diretamente com o material há 14 anos. “Não é só comercializar, é fazer a economia solidária e solidária, é ver a bola girar, não é em torno de mim, é em torno de todas nós”, frisa.

A coordenadora de associativismo e cooperativismo da Prefeitura de Lauro de Freitas, Juci Santana reforça o propósito do público ao comprar da economia solidária, que é ajudar uma cadeia e contribuir, diretamente, para o sustento de famílias, chefiadas por mulheres majoritariamente negras.

“Queremos muito que a loja permaneça um sucesso de empreendedorismo, como tem sido desde a inauguração, no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha”, enfatiza.

O espaço Artesanato Lauro de Freitas – Loja Colaborativa funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos domingos das 13h às 21h.