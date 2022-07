Edição do CORREIO de quarta (20) terá copo especial para o Dia do Amigo

Para você que ainda não sabe o que vai comprar para o seu amigo no Dia Internacional da Amizade, comemorado no dia 30 de julho, a edição do CORREIO da próxima quarta-feira (20) será vendida com uma promoção, em que você poderá levar o jornal e um copo especial para o seu amigo por R$ 4,00.

O jornal e o copo do Dia do Amigo serão vendidos em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). O copo tem capacidade de 500 ml e é sustentável, são 100% recicláveis, além de serem BPA free e inquebráveis.

São três copos de cores diferentes: laranja, azul e branco. As frases são especiais e em tom de brincadeira: "Amigo, eu te amo do tamanho da raiva que você me faz passar", "Você merece o mundo, mas eu só tinha dinheiro pra esse copo" e "Amigo, eu te amo, mas às vezes dá vontade de te enforcar" (com desenho ilustrativo do ato). O jornal também será vendido sem o copo por R$ 1,75.

"Fizemos esse tema que ainda não tínhamos explorado, com um tom leve e de brincadeira e nada melhor que trazer o meme que é febre nas redes sociais", disse Mara Salmeron , gerente de Mercado Leitor do CORREIO.

O assinante pode ligar para central de atendimento solicitando o copo na quarta-feira através do número (71) 3480-9140, serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega só é feita para os assinantes na capital. Serão apenas nove mil exemplares, então já coloca o alarme no dia 20 para não perder o seu.