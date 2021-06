Edição do CORREIO desta sexta terá taça em homenagem ao Dia dos Namorados

Saudade de quando o que estava no ar era o amor e não um vírus, não é mesmo? O CORREIO quer dar uma forcinha para fazer com que esse sentimento se sobreponha à pandemia e na próxima sexta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados, vai colocar nas ruas uma taça em homenagem à data romântica.

A taça será vendida junto à edição de sexta, custando R$2,50. Quem se interessar pode buscar em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). Já os assinantes podem ligar para central de atendimento pedindo o copo a partir do dia 11/06, (71) 3480-9140 ou no e-mail assinante@correio24horas.com.br. A promoção válida até durar o estoque. Vale lembrar que a entrega para os assinantes acontece exclusivamente em Salvador.

(Arte: Divulgação)

Gerente do Mercado Leitor do CORREIO, Mara Salmeron explica que mais de 12 mil exemplares serão colocados nas ruas e que a procura já começou.

"A gente sempre tenta inovar, mesmo na mesma linha do copo que já acostumamos colocar nas ruas. É algo que o público gosta. No Dia dos namorados, pensamos em mudar o formato para uma taça. É um convite para o brinde, uma taça vermelha, que combina com a paixão", disse Mara.

São duas opções de taças, ambas com a cor vermelha para não perder o clima da paixão. Uma delas vez escrita a palavra Love e outra a palavra Paixão, como na imagem representativa ao topo da matéria.

"A ideia é levar um pouco de amor aos leitores nesse período difícil, de comemorações restritas para que haja um brinde", afirmou.