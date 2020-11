Edital 2020 do Programa Universidade para Todos será lançado nesta terça (17)

Será lançado nesta terça-feira (17), às 9h, o edital do Programa Universidade para Todos (UPT). Promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), o evento será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto Anísio Teixeira (https://bit.ly/3f5JquP).

O lançamento contará com a participação do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues. O UPT é um programa desenvolvido em parceria com as universidades públicas UNEB, UEFS, UESB, UESC e UFRB, e tem como objetivo contribuir para o acesso de estudantes ao Ensino Superior.

O Programa Universidade Para Todos é voltado para estudantes matriculados, em 2020, no 3º ano do Ensino Médio Regular estadual ou municipal (ou suas modalidades correspondentes) ou no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio das redes estadual ou municipais (ou suas modalidades correspondentes), além daqueles que são egressos do Ensino Médio estadual ou municipal do Estado da Bahia.

Durante a transmissão ao vivo, o secretário informará o número de vagas ofertadas e as principais mudanças sofridas pelo programa devido à suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia.

Coordenador executivo de Projetos Estratégicos da SEC, Marcius Gomes, falou sobre o alcance do programa. "Nos últimos dez anos, o programa já possibilitou o ingresso ao Ensino Superior em diversos cursos para, aproximadamente, 27 mil estudantes. Com o decreto 20.004 de 21 de setembro de 2020, o UPT passou a ser uma política pública de Estado para fortalecer as aprendizagens e a preparação dos estudantes concluintes e egressos da rede pública de ensino estadual e municipal, para os processos seletivos de ingresso ao Ensino Superior", afirmou.