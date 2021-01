Edital da PRF traz mudanças em conteúdos de Direito e Informática

Chegou o dia: estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que devem ser feitas até 12 de fevereiro. A prova objetiva está marcada para o dia 28 de março, ou seja: o clima para os interessados é de uma verdadeira reta final. No entanto, algumas mudanças no edital tornam as coisas um pouco mais difíceis para quem vinha se preparando antecipadamente, sobretudo no que diz respeito às matérias da área de Direito. A inscrições podem ser feitas clicando aqui. O pagamento deve ser feito até o próximo dia 5 de março.

Professor do Cursinho AlfaCon, Rodrigo Gomes explica que houve muitas alterações em Direito Penal, Constitucional, Processual e Processual Penal. Apenas o Direito Administrativo manteve o mesmo conteúdo do último edital, publicado em 2018, e que servia como referência para o planejamento de estudos.

A parte de Direito corresponde a mais de 50% da prova: são 65 das 120 questões objetivas. Portanto, não tem para onde correr, tem que estudar. A orientação é buscar materiais alternativos: resumos, obras que conseguem condensar legislações e a própria leitura das leis ajudam bastante.

"Não dá tempo de pegar uma grande doutrina, o ideal é buscar materiais resumidos. Fazer o estudo em duas bases: primeiro a leitura da Lei por conta do nível da prova, que não é muito profundo, e doutrinas resumidas em sinopses. Os próprios cursinhos preparatórios precisarão se adequar", disse o professor.

Além da prova de Direito, uma outra disciplina que sofreu muitas modificações de conteúdos cobrados foi Informática. Dois assuntos foram excluídos: ambientes Linux e Redes de computadores. Em compensação, houve cinco acréscimos: Ferramentas Colaborativas, Transformação Digital, Internet das coisas (IoT), Big Data, Inteligência Artificial.

Professor do Curso Prepara, Alberto Sousa diz que isso indica uma adequação da prova a temas que são recorrentes e cada vez mais atuais na sociedade. E que podem, inclusive, ajudar os alunos na hora de um tema da redação.

Neste momento, nem vale a pena resolver provas anteriores na área. O que não se aplica para o restante das disciplinas. Inclusive, resolver provas anteriores é o grande conselho do Professor Alexandre Soares, de Língua Portuguesa. Ele é taxativo: faltando pouco menos de dois meses para o dia da prova, a hora é de transformar teoria em prática. E isso significa resolver questões e mais questões. Dando enfoque nos assuntos em que se sente mais dificuldade e afiando ainda mais naqueles em que há mais facilidade.



TAF

Para esse concurso a preparação mental não é a única que basta. O físico também é importante e eliminatório. O Teste de Aptidão Física (TAF) está marcado para 8 de maio e acontecerá em Brasília. Os testes vão cobrar flexão em barra fixa, shuttle run (corrida de ir e vir), impulsão horizontal, flexão abdominal e corrida de 12 minutos.



O educador físico Rodrigo Araújo acompanha concurseiros de carreiras policiais há 12 anos e diz que o ideal para garantir que não aconteça uma reprovação após passar num teste que classifica como muito mais difícil e concorrido, que são as provas, é que os estudantes já estejam se preparando há pelo menos três meses. “Neste período, o corpo já está adaptado à carga de exercícios exigida”, explica o instrutor. O ideal, segundo Rodrigo, é continuar executando as séries cinco dias por semana, com intervalos de um ou dois dias de descanso.

Plano de estudo

Segunda-feira: Língua Portuguesa, Direito Constitucional e Direitos Humanos

Terça-feira: Matemática e Direito Penal

Quarta-feira: Legislação de Trânsito e Redação (realizar pelo menos uma redação por semana)

Quinta-feira: Informática, Direito Administrativo e Ética

Sexta-feira: Legislação Especial e Física

Sábado: Legislação Especial e Geopolítica

Domingo: Reforço nas matérias em que há mais dificuldade + Simulado de prova

Resumão

- Inscrições: 25 de janeiro a 12 de Fevereiro | Valor: R$ 180

- Isenção: para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

- Provas: Objetiva 28 de março de 2021 | TAF: 8 de maio de 2021

- Vagas: 1.500 imediatas + 500 vagas de cadastro reserva | 1.175 são para ampla concorrência; 300 para cotas raciais e 75 para pessoas com deficiência (PcD)

- Salário: R$ 10.357,88 para jornada de 40 horas semanais.

- Quem pode se inscrever: homens e mulheres entre 18 e 65 anos, com nível superior em qualquer área e com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo B ou superior.

- Banca: Cebraspe

O que mudou no edital?

Língua Portuguesa

Incluído:

- Aspectos gerais da redação oficial

- Finalidade dos expedientes oficiais

- Adequação da linguagem ao tipo de documento

- Adequação do formato do texto ao gênero

Raciocínio Lógico

Incluído

- Noções de estatística

Informática

Incluído:

- Ferramentas colaborativas

- Transformação Digital

- Internet das coisas (IoT)

- Big Data

- Inteligência Artificial

Excluído:

- Ambiente linux

- Redes de computadores

Física

Não houve alterações

Ética

Incluído:

- Ética e função pública: integridade

- Princípios da Administração Pública: moralidade (art. 37 da CF).

- Deveres dos servidores públicos: moralidade administrativa (Lei nº 8.112, de 1990, art. 116, IX).

- Política de governança da administração pública federal (Decreto nº 9.203, de 2017).

- Promoção da ética e de regras de conduta para servidores.

- Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e Comissões de Ética (Decreto nº 6.029, de 2007).

- Código de Conduta da Alta Administração Federal (Exposição de Motivos nº 37, de 2000).

- Ética e democracia: exercício da cidadania.

- Promoção da transparência ativa e do acesso à informação (Lei nº 12.527, de 2011 e Decreto nº 7.724, de 2012).

- Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo (Lei nº 12.813, de 2013 e Decreto nº 7.203, de 2010).

Geopolítica

Incluído

- Rede de transporte no Brasil: modais e principais infraestruturas

Excluído

- A evolução da estrutura fundiária e problemas demográficos no campo.

- Política e gestão ambiental no Brasil

- O Brasil e a questão cultural.

- O século XX: urbanização da sociedade e cultura de massas

- Língua Estrangeira

- Compreensão de texto escrito em língua inglesa e espanhola.

- Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos.

Direito Administrativo

Incluído:

- Lei nº 9.654, de 1998 e suas alterações (carreira de PRF).

- Lei nº 12.855, de 2013 (indenização fronteiras).

- Lei nº 13.712, de 2018 (indenização PRF).

- Decreto nº 8.282, de 2014 (carreira de PRF).

Direito Constitucional

Incluído:

- Poder constituinte.

- Fundamentos do poder constituinte.

- Poder constituinte originário e derivado.

- Reforma e revisão constitucionais.

- Limitação do poder de revisão.

- Emendas à Constituição.

- Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais.

- Remédios constitucionais

- Atribuições e responsabilidades do presidente da República.

- Da União: bens e competências (arts. 20 a 24 da CF), Forças Armadas (art. 142, CF)

Direito Penal

Incluído:

- Crimes contra a incolumidade pública

- Crime contra a dignidade sexual

Direito Processual Penal

Incluído:

- Termo Circunstanciado de Ocorrência

(Lei nº 9.099, de 1995)

- Diligências Investigatórias (art. 6º e 13 do CPP)

- Identificação Criminal (art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e art. 3º da Lei nº 12.037, de 2009)

Legislação Especial

Incluído:

- Lei nº 8.072, de 1990 e suas alterações.

- Decreto nº 1.655, de 1995 e art. 47 do Decreto nº 9.662, de 2019.

- Lei nº 9.099, de 1995 e suas alterações.

- Lei nº 12.850, de 2013 e suas alterações.

- Lei nº 13.675, de 2018.

- Lei nº 13.869, de 2019

Direitos humanos

Excluído:

- Teoria geral dos direitos humanos

- Conceito, terminologia, estrutura normativa, fundamentação.

- Afirmação histórica dos direitos humanos.

- Direitos humanos e responsabilidade do Estado.