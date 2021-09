Eduardo Bolsonaro e ministra Tereza Cristina estão com covid-19

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) está com covid-19, confirmou o próprio parlamentar nesta sexta-feira (23). Eduardo esteve na viagem para Nova York do pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A confirmação do diagnóstico foi dada em entrevista ao portal R7.

Além de Eduardo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM-MS), também confirmou a infecção. Ela anunciou nas redes sociais que testou positivo. A ministra não estava na comitiva que viajou para os EUA.

Toda a comitiva que acompanhou o presidente na viagem para Nova York, onde Bolsonaro falou na Assembleia-Geral da ONU, foi colocado em isolamento por recomendação da Anvisa, depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que está com covid, na terça (21).

Eduardo contou que fez o teste ontem e recebeu o resultado hoje. Já a ministra afirmou que está bem, mas cancelou compromissos e vai manter o isolamento no período de quarentena.

O presidente Jair Bolsonaro fará no final de semana um novo teste RT-PCR. Se o resultado for novamente negativo, ele deve sair do isolamento.

Bolsonaro está trabalhando de casa, fazendo reuniões on-line. Ele também cancelou uma viagem que faria hoje para o interior do Paraná.