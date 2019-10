Eduardo Bolsonaro posta foto de Joice em cédula de R$ 3

A briga no PSL continua e nesta sexta-feira (18) foi a vez de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP) se atacarem nas redes sociais.

O deputado federal partiu para cima da colega de legenda, usando uma foto em que o rosto da parlamentar aparece em uma nota de R$ 3. Ele disse que Joice trabalha contra "o cara que a elegeu".

"Se acha a dona de tudo, 'porque EU aprovei', 'porque EU isso', 'EU aquilo', 'EU sou mais filha do que os filhos do presidente', 'EU sou a Bolsonaro de saias', mas correu a noite coletando assinaturas para termos Delegado Waldir de líder, pessoa que irritada com o Presidente orientou obstrução à MP 886, botando em risco uma pauta nacional devido a um problema pessoal", escreveu Eduardo.

Foto postada pelo deputado (Foto:Reprodução)

E continuou: "Ou seja, final das contas estão todos trabalhando contra o cara que os elegeu, mas pela frente dizem que estão com Bolsonaro e postam fotos com ele - se não precisavam de Bolsonaro por que se filiaram ao partido dele na eleição?".

Joice, que era líder da sigla no Congresso, foi afastada por decisão do presidente. Em entrevista ao Uol, ela afirmou que o presidente tem "inteligência emocional de -20".

Hoje, ela reagiu ao post de Eduardo. Republicando a imagem, afirmou que isso não vai intimidá-la. "Olha só mais um “presentinho” da milícia digital para mim. Anota aí: NÃO TENHO MEDO DA MILÍCIA, NEM DE ROBÔS! Meus seguidores são DE VERDADE, orgânicos. E não se esqueçam que eu sei quem vocês são e o que fizeram no verão passado", escreveu, postando um emoji mandando beijo.