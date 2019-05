Eduardo Bolsonaro usou prendedor em formato de arma no casamento

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) usou na cerimônia do seu casamento um prendedor dourado no formato de uma arma. Ele casou ontem com a psicóloga Heloísa Wolf, no Rio de Janeiro. O detalhe na roupa do político aparece em vídeo oficial dos bastidores divulgado por Eduardo.

A família Bolsonaro é defensora ferrenha do posse e porte de armas para o cidadão. O senador Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo, usou um prendedor em formato de fuzil durante o lançamento da Frente Parlamentar de Segurança Pública no Congresso. Eduardo e Heloísa têm uma cadela adotada batizada de Beretta, em homenagem a uma fabricante de armas.

Dentro da cerimônia, o boneco do noivo no bolo tinha um estojo para revólver na cintura, segundo o Uol. A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi uma das madrinhas e o presidente Jair Bolsonaro caminhou rumo ao altar com a mãe da noiva.

No ensaio de casamento, Heloísa aparece de lingerie e véu. A imagem foi divulgada pelo fotógrafo Davi Nascimento. A agora esposa de Eduardo Bolsonaro respondeu algumas críticas. "Quantas feministas e machistas opressores comentando, hein? Kkkk Ainda bem que eu não casei com um desses", escreveu no Instagram do fotógrafo. "Ameiii, magnífico trabalho! Na expectativa de todas as fotos! Tu é o cara!", agradeceu.