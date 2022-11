Eduardo Kobra inaugura mural no Walt Disney World Resort

Eduardo Kobra inaugura mural no Walt Disney World ResortEduardo Kobra inaugurou um mural em Disney Springs, no Walt Disney World Resort, sendo o primeiro brasileiro a realizar tal feito no complexo de compras, restaurantes e entretenimento. O muralista, reconhecido por trabalhos em todo o mundo, expõe sua obra em um mural de 29 metros de comprimento por 5 metros de altura como parte do Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression, que apresenta artistas da Flórida e de todo o mundo, com murais que enchem as paredes com cor, emoção e o espírito de suas culturas.

Com mais de 3 mil murais espalhados pelos cinco continentes, Kobra tem um estilo distinto com técnicas envolvendo pintura com aerógrafo e tinta spray. Inquieto, estudioso e autodidata, também faz pesquisas com materiais reciclados e novas tecnologias, como a pintura em 3D sobre pavimentos.

“É uma grande honra ser o primeiro brasileiro a desenhar um mural no Walt Disney World Resort. Sou fascinado pela atmosfera de sonhos realizados do complexo, e me inspirei nisso para criar a obra. Ao mesmo tempo que o mural é feito para todos, fico particularmente orgulhoso em saber que os brasileiros encontrarão um pedacinho do nosso país na Disney,” diz o muralista. Ele acrescenta ainda que o convite surgiu em um momento muito bonito de sua trajetória.

O Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression está localizado próximo ao circuito de ônibus do Town Center, no Disney Springs, e está aberto à visitação todos os dias.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia