Eduardo Paes cancela festa de réveillon no Rio de Janeiro

Em suas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes anunciou na manhã deste sábado, 4, que a festa de réveillon da cidade está cancelada. A decisão está relacionada à chegada da variante Ômicron ao País.

"Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio", escreveu o prefeito.

Paes continua o comunicado falando da tristeza em tomar essa decisão. "Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação", completou.

Prefeitura e governo do Estado passaram a última semana discutindo a possibilidade de festas de fim de ano no Rio de Janeiro após a chegada da variante Ômicron. A prefeitura do Rio ampliou a abrangência do passaporte da vacina como resposta para o avanço da variante.

São Paulo também já cancelou o réveillon na cidade - e a liberação de máscaras em lugares abertos.