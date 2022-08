Educação de crianças na primeiríssima e primeira infância é tema de podcast baiano

O quarto e último episódio do podcast Ybá do Quintal trata, nesta edição, da educação de crianças na primeiríssima e primeira infância. O bate-papo é conduzido pela escritora de livros infantis, Emília Nuñez, e pela educadora Samara Pinheiro. Juntas, elas dialogam com a pedagoga, especialista em educação infantil e pesquisadora das infâncias Camila Bon, que atua em Brasília.

As três se debruçam sobre temas como a idade ideal para o acesso da criança à escola, como deve ser essa educação infantil, e quais os ganhos que as crianças da primeiríssima infância têm com uma educação escolar que incentive suas potencialidades. “Quando a gente tem esse olhar que a criança inaugura o mundo, a partir das suas aprendizagens e relações, a escola precisa se agarrar nisso e ser um lugar que constrói junto com as crianças formas inéditas de conhecer o mundo”, disse Camila Bon durante o bate-papo.

Para Samara Pinheiro, a ideia do podcast é ampliar as conversas sobre a educação das crianças, convidando profissionais de destaque nacional em suas áreas de atuação. “Realizar esse podcast é uma ação muito positiva para a educação infantil na Bahia. Recebemos convidadas que são profissionais que se destacam em todo o país por suas atuações, e temos esse material disponível para que outros educadores, mães e pais e pessoas interessadas nesse assunto possam se aprofundar nos temas discutidos”, pontua Samara.

Os três episódios anteriores foram dedicados aos temas da relação das crianças com os espaços abertos, a formação de leitores desde a infância e a neuroarquitetura aplicada à educação. Eles estão disponíveis no canal Ybá do Quintal no Youtube e Spotify.