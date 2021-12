Educação de mãos dadas com a sustentabilidade

Braskem, Instituto Akatu e secretarias municipais de Educação de Camaçari, Candeias e Dias d’Ávila se uniram, em julho passado, para levar o tema sustentabilidade para as escolas. O caminho para isso tem isso a sensibilização e a formação de professores da rede pública municipal por meio da plataforma Edukatu (edukatu.org.br) - uma rede de aprendizagem online com foco no consumo consciente, desenvolvida pelo Instituto Akatu e em funcionamento desde 2013, com a parceria da Braskem.

Educadores do Ensino Fundamental recebem treinamento e capacitação para trabalharem com seus alunos conceitos de consumo consciente e sustentabilidade. Desta forma, passam a realizar debates e atividades em sala de aula sobre questões como o uso do plástico e o descarte adequado dos resíduos sólidos. Como os professores têm acesso a conteúdos exclusivos, como jogos, vídeos e infográficos, eles ganham também a capacidade de abordar esses assuntos de uma maneira mais lúdica, tanto em trabalhos online quanto offline.

De acordo com Gabriela D’Amaral, da equipe de Educação do Instituto Akatu e líder do projeto, todas as atividades propostas pelo programa Edukatu contemplam a sua aplicação na prática, seja por meio da adoção de hábitos mais saudáveis e sustentáveis no dia a dia, seja pela criação de projetos colaborativos para aplicação na comunidade escolar e nas comunidades no entorno das escolas, a exemplo do plantio de hortas, feira de troca, separação adequada dos resíduos e campanhas de conscientização. "Os educadores e as educadoras participantes do programa Edukatu têm relatado um maior envolvimento das famílias na realização das atividades propostas durante esse período de ensino remoto, auxiliando o processo de aprendizagem sobre consumo consciente em casa e também incorporando essa aprendizagem na prática", frisa.

"Além de envolvê-las nas atividades escolares, as crianças e jovens têm grande potencial para influenciar seus familiares a mudar hábitos do dia a dia, incentivando-os a separação correta de resíduos, construção de composteiras caseiras, cuidado de plantas e hortas, redução do tempo de banho, troca ou doação de objetos e roupas, reutilização dos resíduos para fazer utensílios, brinquedos ou objetos de decoração"_Gabriela D’Amaral, da equipe de Educação do Instituto Akatu e líder do projeto

Engajamento

A adesão ao projeto tem sido surpreendente, com 250 professores e 1740 estudantes inscritos na plataforma Edukatu. Para manter vivo todo o ensinamento recebido durante a formação, o programa contempla encontros online para acompanhamento e realização de atividades sobre sustentabilidade e direitos humanos. Entre julho e outubro de 2021 foram realizados diversos encontros online com os educadores e educadoras das redes municipais de Candeias, Camaçari e Dias d’Ávila. A equipe do Edukatu tem feito o acompanhamento de todas as ações de forma remota pelos canais de comunicação - whatsapp, email e pela própria plataforma, que oferece um ambiente virtual seguro para compartilhamento de informação e experiência entre professores e estudantes por meio do blog da rede.

A gerente de Relações Institucionais da Braskem, Magnólia Borges, ressalta que o projeto está totalmente alinhado aos compromissos de desenvolvimento sustentável assumidos pela empresa.

"Temos consciência sobre o nosso papel como agentes de transformação da sociedade, por isso, investimos em iniciativas como essa, que propagam o conhecimento sobre o consumo consciente e o reaproveitamento de recursos", afirma.

Edukatu no Brasil

A Braskem é uma das principais apoiadoras do programa Edukatu, participando desde a sua concepção em 2012. Ao longo dos anos, essa parceria viabilizou a disseminação de conteúdos e a realização de projetos de educação para o consumo consciente e a sustentabilidade, estimulando a conscientização ambiental e criando uma rede de multiplicadores desses conceitos e práticas nos territórios. A parceria entre as empresas, o setor público e o terceiro setor (ONGs) é fundamental para fortalecer e amparar a formação de indivíduos mais conscientes, que juntos têm o poder de construir uma sociedade mas sustentável. De 2013 até o momento, o projeto já alcançou cerca de 16 mil educadores e 43 mil estudantes do Ensino Fundamental, de mais de sete mil escolas, em todo o Brasil.

Depoimentos

"A plataforma e os encontros formativos são recheados de interação, materiais lúdicos e informativos tornando a conscientização uma atividade prazerosa e o aprendizado mais dinâmico. Essa proposta de sensibilização de trabalho para um mundo melhor vem estimulando professores, coordenadores, gestores e alunos do 1º ao 9º ano, serem agentes protagonistas da conscientização ambiental”_Lígia Souza, Secretaria Municipal de Educação de Candeias

"Parcerias como essa, realizada com a Braskem, são fundamentais para qualificar a oferta de educação do nosso município, considerando que a educação na perspectiva da sustentabilidade é uma das grandes referências do currículo do município e da Base Nacional Curricular. Os conteúdos são pertinentes e necessários para essa mudança de mentalidade"_Neurilene Martins - secretária de Educação de Camaçari

"Contar com o Instituto Akatu e a plataforma Edukatu para trabalhar a sustentabilidade, assim como caminhos para o consumo consciente, dinâmicas de reciclagem e de reuso para os professores, da Rede Pública Municipal de Dias d’Ávila, através de cursos de formação continuada, aproxima cada vez mais a escola das questões sociais, políticas, econômicas e humanas. Os alunos terão acesso às atividades diversificadas que dialogam com o cotidiano e conduzem para a mudança de atitude diante da preservação da vida, de forma integral"_João Grilo, coordenador Pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Dias d'Ávila

Clique aqui e confira outros projetos e ações apoiados pela Braskem que ajudam a promover mudanças de hábitos e a implementação de atitudes sustentáveis.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.