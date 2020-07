Educação para a felicidade é tema de encontro virtual

É possível educar para a felicidade, promovendo o reconhecimento de qualidades humanas inatas como liberdade e acolhimento? Esta proposta pedagógica - que já recebeu o aval do Ministério da Educação (MEC) e de organizações não governamentais do Brasil e do exterior - será apresentada no próximo dia 8 de agosto (sábado) pelo historiador e vice-presidente do Instituto Caminho do Meio (RS), Fernando Leão, em um encontro virtual promovido pela núcleo Recôncavo do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB) Bahia.

Com o tema "O Ser e o Agir transformador: pra mudar a conversa sobre Educação", o encontro virtual irá colocar em pauta as experiências pedagógicas promovidas pelas escolas geridas pelo Instituto Caminho do Meio em Viamão, no Rio Grande do Sul, e Alto Paraíso, em Goiás. Situadas em comunidades surgidas em torno de unidades do Centro de Estudos Budistas Bodisatva, as escolas Caminho do Meio e Vila Verde têm como diferencial uma pedagogia pautada em princípios e valores ligados à tradição do budismo tibetano.

Com esta proposta, a Escola Vila Verde, em Alto Paraíso, foi reconhecida em 2015 pelo MEC como um centro de Referência de Inovação e Criatividade na Educação. Além disso, a escola integra a comunidade do programa Escolas Transformadoras mantido pelo Ashoka, uma rede de empreendedores sociais com atuação em 92 países, e pelo Instituto Alana, organização social voltada para a promoção do direito e do desenvolvimento integral da criança.

Diretor pedagógico da Escola Vila Verde até 2018, Fernando Leão tem 31 anos de experiência na área de educação, e é co-autor das coletâneas “O Ser e o Agir Transformador: para Mudar a Conversa sobre Educação” e “A Importância da Empatia na Educação e Criatividade: Mudar a Educação e Transformar o Mundo".

O encontro virtual será realizado por meio da plataforma de webconferência Zoom, no período das 9h30 às 12h e das 15h30 às 18h. Inscrições podem ser feitas por meio do site do CEBB (http://www.cebb.org.br/centros/ba/reconcavo/). A contribuição sugerida, como forma de apoio às atividades do Centro, é de R$ 65.

A inscrição e a participação, porém, independem de contribuição financeira. Mais informações podem ser obtidas no próprio site do CEBB, pelo e-mail cebbreconcavo@gmail.com ou ainda por mensagem de WhatsApp para os números (71) 99977-6512, (71) 99938-8455. (71) 99211-8105 e (79) 98826-2626.