Efeito pandemia: Bahia encerra time de aspirantes e Dado se despede

Pouco mais de um mês após a paralisação das competições de futebol no Brasil, a pandemia de coronavírus fez o primeiro estrago concreto no Bahia: o time de aspirantes foi extinto nesta segunda-feira (20), quando o clube anunciou que fará uma "indesejada interrupção" do projeto. De acordo com o Esquadrão, a decisão foi tomada em razão das consequências da Covid-19, que além de paralisar o futebol gerou uma crise econômica no esporte.

O Bahia citou ainda no contexto a incerteza sobre a realização do Campeonato Brasileiro de aspirantes em 2020, além da suspensão do Baianão, que era disputado pelo grupo sub-23. Com isso, o técnico da equipe, Dado Cavalcanti, também está de saída. O contrato do treinador se encerra nesta segunda e não será renovado.

“É com pesar grande que a gente tem que anunciar que, por ora, nós vamos encerrar esse projeto do time de aspirantes, do time de transição, antes do que a gente gostaria. Na verdade, a gente não pretendia, (mas) não imaginava que algo tão diferente pudesse acontecer para que tivesse que encerrar um projeto que está dando certo, que a gente avalia muito positivamente", declarou o diretor de futebol Diego Cerri.

Cerri também detalhou o que o Bahia fará com o elenco: "Infelizmente agora nós vamos ser forçados a dar um passo atrás e a criar toda uma lógica de integração de atletas que vinham se destacando nesse projeto para passarem pro time A junto com Roger. De fato alguns já iam ter esse mesmo destino daqui a pouco e nós vamos antecipar um pouco isso. Outros atletas, nós vamos emprestar para que ganhem maturidade e outros, em final de contrato, alguns vão acabar saindo do clube".

Além de Dado Cavalcanti, deixam o clube o auxiliar Pedro Gama e o treinador de goleiros Daniel Crizel. Eles foram contratados em abril do ano passado. No período, a equipe sub-23 alcançou a semifinal do Brasileiro de Aspirantes 2019 e liderava o Campeonato Baiano deste ano de maneira invicta, com 15 pontos após sete rodadas. Faltavam duas para o encerramento da fase classificatória quando o torneio foi interrompido no dia 17 de março.

Após o anúncio, Dado divulgou uma carta de despedida, falando dos objetivos que foram alcançados e agradecendo pela oportunidade. Leia o texto escrito por ele:

"Quero agradecer enormemente a direção do EC Bahia por esse período em que tive a oportunidade de trabalhar no Clube. Nesses doze meses pude ver bem de perto o gigantismo e a estrutura do Bahia e o fanatismo da torcida tricolor.

Os objetivos planejados para a Equipe de Transição foram atingidos e, em alguns momentos, superados. Chegamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No Campeonato Baiano, até a paralisação da competição, na sétima rodada, permanecemos na liderança com 15 pontos em 7 jogos. Mantivemos também a invencibilidade com a defesa menos vazada, o melhor ataque e vencemos o clássico estadual fora de casa.

Neste trabalho também pudemos colocar à disposição do técnico Roger Machado, da equipe principal, jovens atletas em condições de contribuir com o processo desportivo e de retroalimentação financeira do clube.

Todos nós sabemos das dificuldades que a pandemia do coronavírus impôs a todos os seguimentos da sociedade e entendo tudo que a diretoria do Bahia é obrigada a fazer para preservar a saúde financeira do Clube.

Estávamos negociando a renovação do meu contrato, mas a situação financeira mudou.

Fica meu sentimento do dever cumprido e o agradecimento pela grande oportunidade que tive como treinador da Equipe de Transição.

Quero agradecer também a todos os profissionais com quem tive o prazer de trabalhar, aos atletas, aos demais setores do Clube e à diretoria.

Tenho a certeza que pelo nível das pessoas responsáveis pelo Bahia, o Clube está em ótimas mãos.

Dado Cavalcanti".