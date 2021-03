Efeito vacina: EUA permitem que pessoas vacinadas se visitem sem máscaras

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) informou nesta segunda-feira (8) que pessoas que tomaram as doses necessárias da vacina contra a covid-19 já podem se visitar entre si sem a necessidade de utilizar máscaras.

Apesar desta liberação, a agência ainda recomenda que as máscaras devem ser utilizadas em público e que as pessoas, mesmo vacinadas, devem evitar aglomerações com pessoas que não estão vacinadas ou possuem alto risco de contrair a doença causada pelo novo coronavírus.

Além disso, também seguem restritas as recomendações de que as pessoas evitem viajar para outros estados e países e de manter o distanciamento social. "Nós acreditamos que essas novas recomendações são o primeiro passo de nossos esforços de um retorno à vida normal", afirmou Rochelle Walensky, diretora do CDC.

A agência também ressalta que todas as normas de prevenção devem continuar para pessoas que são do grupo de risco da doença, como pessoas com comorbidades ou idosos. É necessário relembrar que essas diretrizes são direcionadas aos Estados Unidos, e não foram recomendadas, tampouco adotadas pelos órgãos de saúde brasileiros.