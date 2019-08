Eike Batista é preso novamente em operação da Lava Jato no Rio

O empresário Eike Batista foi preso na manhã desta quinta-feira (8) em operação da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Dois mandados de prisão, expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, são cumpridos nesta manhã, além de cinco de busca e apreensão. As informações são da Globo News e da Veja.

Eike, que chegou a ser o homem mais rico do Brasil, foi preso pela primeira vez em 2017 e permaneceu detido por cerca de três meses. Ele permaneceu detido por cerca de três meses, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, até seguir para prisão domiciliar por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.

