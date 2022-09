'Ela amava ir para a escola', diz cuidadora de adolescente morta em Barreiras

Uma menina sorridente, cativante e que adorava ir para a escola. É assim que uma mulher que foi cuidadora de Geane da Silva de Brito, 19, vai lembrar da adolescente. Geane foi vítima de um atentado na manhã desta segunda-feira na escola em que estudava, em Barreiras, no oeste do estado. A cuidadora, que tem 23 anos e preferiu não ser identificada, acompanhou Geane durante 10 meses na Escola Municipal Eurides Sant'anna.

A cuidadora é contratada da Prefeitura de Barreiras e deixou de trabalhar com a adolescente há três meses, quando passou a atender uma outra pessoa que mora mais perto da sua casa. Ela conta que, mesmo tendo parado de atender Geane, a jovem continuava mantendo contato.

"Mesmo quando eu saí [deixou de trabalhar com a vítima] nossa amizade continuou e até cresceu. Ela sempre me ligava, dizia que estava com saudade e estava sempre em contato comigo", diz a cuidadora de alunos com necessidades especiais.

Por conta da paralisia cerebral que Geane tinha, a cuidadora a ajudava a se alimentar, ir ao banheiro e a se locomover no ambiente escolar. Ela conta ainda que Geane se dava muito bem com todos, por conta do seu jeito cativante e alegre. "Ela era uma menina maravilhosa e amava ir para a escola. Tinha um sorriso largo que cativava todo mundo. Para Geane, não existia dificuldade nenhuma", afirma.

Geane da Silva tinha paralisia cerebral e era cadeirante (Foto: Reprodução)

José Ferreira, pai da vítima, também lembrou o jeito doce da filha em entrevista concedida à TV Bahia poucas horas após o atentado. "Uma boa menina, ela é especial. No mês de fevereiro, ela fez quatro operações. No próximo ano, ia fazer mais outras e aconteceu um caso desse, triste para um pai de família", disse.

O pai contou que Geane fazia tratamento em um hospital da Rede Sarah, em Brasília, que fica a cerca de 500 quilômetros de Barreiras.

Relembre o caso

Geane da Silva, 19, foi morta dentro da escola em Barreiras, no oeste baiano, na manhã desta segunda-feira (26), depois que um atirador invadiu a Escola Municipal Eurides Sant'anna.

O atirador também foi baleado depois que a Polícia Militar foi chamada. O agressor, que levava uma aparente bomba caseira e um facão, além do revólver, foi socorrido com vida. O jovem passou por cirurgias e se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Geral do Oeste, em Barreiras.

A arma de fogo utilizada pelo adolescente de 14 anos pertence ao pai dele, um subtenente da reserva do Distrito Federal. Na delegacia da cidade, o militar disse que ainda não sabe como o filho teve acesso ao revólver, que ficava escondido dentro de casa. O atirador chegou a postar em seu perfil nas redes sociais que estava em busca de munições para realizar o ataque.