Ela foi longe demais: Pabllo Vittar se apresentou em evento da ONU

Agora a Pabllo Vittar foi longe demais. A drag queen se apresentou na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, na noite desta terça-feira (18). A cantora fez um show de 20 minutos, onde cantou músicas como "Problema seu" e "Corpo sensual".

Pabllo participou de um dos eventos que marcam as celebrações do aniversário da Rainha Elizabeth II, que fez 93 anos.. O evento intitulado “The Queen’s Birthday Party” traz a temática da “igualdade e inclusão” e traz à tona os 50 anos da Revolta de Stonewall - uma série de manifestações da comunidade LGBT contra a invasão da polícia de Nova York no bar Stonewall Inn.

Após a apresentação, Pabllo celebrou o feito em seu Instagram. "Obrigada Nacões Unidas e Global Citizen pelo convite. Foi uma honra. Vai ter viado na ONU, sim", escreveu. Em seguida, Pabllo recebeu elogios de Preta Gil ("Agora você foi longe demais. Orgulho") e Mateus Carrilho ("Tanto orgulho, que não cabe").