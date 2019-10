Élber pede que o Bahia volte a somar pontos: 'Todo mundo focado'

As duas derrotas consecutivas contra Ceará (1x2) e Internacional (2x3) levaram o Bahia a uma sequência de quatro jogos sem vencer dentro de casa. Foi um banho de água fria na pretensão do clube, que esteve a uma vitória de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro.

O lema interno agora é de bola para a frente. O tricolor tem em seu horizonte uma sequência de dois jogos fora de casa. O primeiro deles já na quinta-feira (31), contra o Santos, na Vila Belmiro. Depois, o Cruzeiro, domingo (3), no Mineirão.

O técnico Roger Machado terá o retorno do atacante Élber, que cumpriu suspensão na partida contra o Internacional e deu lugar a Marco Antônio na equipe titular. Foi ele o entrevistado nesta segunda-feira (28), antes da sessão de treinamento. Os titulares ficaram na academia enquanto os reservas e aqueles que não entraram no jogo contra o Internacional fizeram uma atividade no gramado do Fazendão.

Élber espera um jogo difícil contra o time santista, terceiro colocado da competição com 52 pontos. A equipe de Jorge Sampaoli também enfrenta uma oscilação no campeonato, que já chegou a liderar, mas venceu apenas uma das últimas quatro partidas.

“A equipe do Santos é muito qualificada e não é à toa que está no G4. É muito forte jogando na Vila Belmiro, mas nossa equipe está preparada e está todo mundo focado para voltar a vencer no campeonato e colocar o Bahia lá em cima", afirmou Élber.

Questionado sobre a má fase da defesa tricolor, que levou 11 gols nas nove partidas do segundo turno, Élber afirmou que a oscilação é natural e lembrou que o Bahia passou 14 dos 28 jogos do Brasileirão sem sofrer gol.

“Não são esses dois jogos que vão fazer achar que tem alguma coisa de errado. Aconteceu, é natural do jogo. Agora é bola para a frente. Vamos ter uma semana para corrigir o que fizemos de errado nesses últimos dois jogos em casa, que não conseguimos vencer, para que isso não volte a acontecer”, disse o camisa 7 do Bahia.

Sem vencer há dois jogos, o Bahia caiu para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, estacionado nos 41 pontos. A distância para o Corinthians, primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores, subiu para quatro pontos.

“Nos incomoda bastante. Quatro jogos sem vencer, mas já é passado. A gente não pode ficar remoendo o que já passou”, declarou Élber.