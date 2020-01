Élber vibra após primeiro gol no ano: 'Mérito de toda a equipe'

O Bahia passou tranquilo pelo Imperatriz-MA. Na noite desta terça-feira (28), no estádio de Pituaçu, o tricolor não teve dificuldades para construir o triunfo por 2x0, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Autor do segundo gol do Esquadrão no duelo, o atacante Élber celebrou o primeiro tento na temporada e fez questão de dizer que o mérito pela conquista é de todo o elenco.

"A equipe toda está de parabéns, a gente sabe que está no começo da temporada, mas fizemos um grande primeiro tempo. Sabíamos que no segundo, até pelo ritmo, a perna ia pesar um pouco, mas estamos de parabéns pelo desempenho apresentado", afirmou o camisa 7, antes de completar: "Era para fazer o gol no primeiro tempo, o goleiro fez uma grande defesa. Graças a Deus no segundo tempo eu consegui fazer, mas o mérito não é só meu, é da equipe toda. Temos que continuar assim".

Outro que vibrou com o desempenho foi o lateral Juninho Capixaba. Foi dele o passe para Gilberto abrir o placar ainda nos 45 minutos iniciais. Capixaba quase deixou o dele, em uma cobrança de falta que parou no travessão.

"Temos que olhar a melhor posição do companheiro. Eu tinha chance de finalizar, mas ele (Gilberto) estava em melhor condição. Só quem ganha é o Bahia. É continuar com essa pegada. O time se comportou bem no primeiro jogo, hoje foi melhor. Trabalhando juntos só vai melhorar. Vamos seguir trabalhando", afirmou Juninho.

O elenco principal do Bahia volta a jogar pela Copa do Nordeste no dia 8 de fevereiro, quando encara o rival Vitória, na Fonte Nova, no primeiro clássico Ba-Vi do ano.

Antes disso, o time de aspirantes, que está disputando o Campeonato Baiano, tem dois compromissos pelo estadual. O primeiro deles nessa quarta-feira (29), contra o Bahia de Feira, às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O outro é no domingo (2), contra o Jacuipense, em Pituaçu. E no dia 5 o time principal enfrenta o River, em Teresina, na primeira fase da Copa do Brasil.