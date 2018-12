'Ele está assustado', diz filho de aposentado baleado em assalto em Brotas

O aposentado Luiz Alberto da Silva, 63 anos, baleado no início da manhã desta quinta-feira (13), próximo ao Condomínio Vale das Flores, no bairro de Brotas, em Salvador, já recebeu alta médica e está em casa em recuperação.

Alberto estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o início da manhã quando foi baleado por dois homens que lhe abordaram enquanto ele estava a bordo do seu veículo, um Corsa branco (placa OZJ-6920).

A vítima ficou assustada com a abordagem dos dois suspeitos e demorou de sair do carro, o que fez com que um dos homens, que estava na garupa da motocicleta, atirasse duas vezes contra o aposentado.

Um dos tiros acertou a vítima no queixo e o projétil atravessou a face ficando alojado no ombro direito - não foi preciso, de acordo com o filho, Felipe Santana, 31, realizar uma cirurgia para a retirada da bala.

Embora fosse aposentado, Alberto trabalhava em uma cooperativa de uma empresa de petroquímica como motorista. Todos os dias, conta o filho, ele buscava uma das funcionárias em Salvador para levá-la até a sede da empresa na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde também mora na companhia da esposa.

Felipe com o pai, Luiz Alberto, no HGE; vítima está fora de perigo (Foto: Arquivo pessoal)

"Ele está assustado, mas graças a Deus está tudo certo. A médica disse que ele teve uma pequena ruptura no ombro, onde a bala ficou alojada, mas que o tratamento pode ser feito em casa com repouso, medicação e gelo", explica.

Antes de receber alta médica, o aposentado foi ouvido pela polícia mas, até momento, nenhum membro da família foi informada sobre se houve ou não a prisão dos dois suspeitos.

A Polícia Civil foi procurada pelo CORREIO, mas ainda não há informações sobre os suspeitos.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier