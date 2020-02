'Ele tropeçou no próprio pé', diz Petrix sobre queda de Pyong

O ginasta Petrix conversou na tarde deste domingo (2) com alguns colegas de BBB20 e falou sobre o incidente na noite de ontem com Pyong. Na corrida para ver quem atendia o Big Fone primeiro, o ginasta acabou "atropelando" o hipnólogo. Mas ele garantiu que Pyong foi quem tropeçou sozinho.

Os brothers estavam especulando porque Pyong foi até o confessionário. A médica Thelma sugeriu então que o colega tinha buscado atendimento médico. "Ele ralou a perna", lembrou. "Ele tropeçou no pé dele, ele me falou", comentou Petrix.

Ele aproveitou para se explicar. "Aí eu pulei por cima, com certeza botaram no VAR o capote, se teve ombrada, se não teve, com certeza não foi falta, se não já teriam me chamado", acredita.

"Mas nessa situação...", começou Therlma. Petrix brincou: "Mas te garanto que se fosse para eu dar uma ombrada, ele estaria dentro da academia". "O cara foi que nem um touro", disse Felipe. "Ele ia estar dentro dessas paredinhas", acrescentou Petrix. "Uma trombada sua ou do Hadson dá fratura", concordou Felipe.

Petrix falando que Pyong tropeçou no próprio pé e que se tivesse empurrado ele teria parado na academia, A CARA DELE NEM ESQUENTA, FICO CHOCADA #BBB20 pic.twitter.com/eECMUvaOai — ㅤ ‏???? ⓟ (@passioncheryl) February 2, 2020

Revisão

O VAR citado por Petrix ainda não aconteceu - ao menos oficialmente. Durante o próprio programa, ao vivo, o apresentador Tiago Leifert minimizou a cena, dizendo ser natural. Mas durante a madrugada deste domingo o diretor Boninho afirmou que iria analisar se houve agressão, também citando o VAR, recurso que ajuda juízes de futebol a analisar lances polêmicos com auxílio de imagens.

O site oficial do BBB diz que o Big Fone está sob revisão. "A ideia é checar se houve alguma irregularidade no choque entre o hipnólogo e o ginasta, na corrida até o aparelho telefônico", informa.

Nas redes sociais, a tag pedindo expulsão de Petrix voltou aos assuntos mais comentados. Para os internautas, por ser uma agressão o ginasta deveria não somente ser desclassificado na disputa do Big Fone, mas também retirado da casa. Vale lembrar que Petrix esteve envolvido em casos que geraram acusação de assédio aqui fora, também com pedido de expulsão. Ele foi chamado ao confessionário e advertido pela produção.

Ontem, depois de atender o Big Fone, Petrix ganhou direito de indicar alguém que vai direto ao paredão - não poderá nem participar da prova do "bate e volta". Ele escolheu justamente Pyong, que na semana havia emparedado o ginasta ao ganhar esse direito durante uma prova. Petrix, ao contrário do hipnólogo, poderá disputar hoje a prova que pode tirá-lo do paredão, em disputa com quem for o mais votado da casa.